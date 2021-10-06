Саммит Украина-ЕС нужен офшорному фигуранту Зеленскому, чтобы спасти свою «рукопожатность» – эксперт

06.10.2021 18:29 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Киеве 12 октября пройдет очередной саммит Украина-ЕС. Это будет уже 23-й саммит Украины и Евросоюза. Предыдущий прошел в Брюсселе 6 октября 2020 года.

Очередной саммит Украина-ЕС – «проходное» мероприятие, на котором не будет принято никаких серьезных решений, и единственным его реальным достижением станет допуск в Украину зарубежных авиаперевозчиков.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Не может быть на саммите принято никаких прорывных решений. Это подразумевается форматом. Это регулярный, ежегодный саммит, Украина, для Украины имеет больше роль какой-то синекуры. Для Евросоюза это как зачёт. Вот они приезжают, и смотрят: что было сделано с предыдущего саммита? У нас сам договор об Ассоциации с ЕС выполнен меньше чем на 50% на самом деле. Поэтому это больше нужно украинскому руководству, чтобы продемонстрировать, что нас тут не забывают, что о наших евроинтеграционных устремлениях все помнят, что Запад нас не бросил. Зеленский ещё будет показывать что он «рукопожимаем». Хотя, как по мне, после последних оффшорных скандалов, которые были на днях, очень много может быть вопросов и на этот счёт – как же так, у нас президент декларирует борьбу с олигархами, а сам попал в такую очень неприятную ситуацию? Наверное, самым главным достижением этого саммита может быть подписание Договора об открытом небе, о чём уже говорили. Но это не значит, что европейские компании теперь будут летать в Украину, они и так уже летают. Это доступ европейских компаний к внутренним авиаперелётам. Поэтому одной из главных сил, которые были против этого, были украинские олигархи, которым принадлежат украинские авиакомпании. Если посмотреть на цены наших авиакомпании, например МАУ, то у них внутренние перелёты стоят больше, чем международные перелёты даже тех же самых компании. С точки зрения граждан Украины это будет хорошее решение. Оно действительно будет способствовать авиаперевозкам, снижению цены на билеты на внутреннем рынке и, вообще, цен на перевозки. Это единственное, что можно выдать за большое достижение этого саммита для Зеленского и на этом начинать пиариться, собирать бонусы», – сказал политолог.