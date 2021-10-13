Саммит Украина-ЕС оставил «незалежную» ни с чем – эксперты

13.10.2021 18:45 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Эксперты скептически оценивают итоги состоявшегося накануне в Киеве саммита Украина-ЕС. Один из ключевых вопросов – о вступлении в ЕС – до сих пор не решен и обсуждался в неопределенных формулировках.

Единственным разрекламированным властью итогом стало подписание договора об открытом небе, который якобы снизит цены на авиабилеты после захода на Украину западных компаний.

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Политолог Александр Семченко в комментарии «ПолитНавигатору» считает, что авиационный договор – блеф на фоне проблем с газом.

«Сейчас рассказывают о том, как здорово, что подписали договор об открытом небе. Наверно, похвастаться больше нечем, у нас есть более животрепещущие проблемы. В частности, проблема с газоснабжением. В трех регионах уже объявили чрезвычайное положение, связанное с газом, и это подтверждение. Ну, «открытое небо» тоже хорошо, для немногих граждан Украины, которые могут позволить себе еще летать», – заявил он.

В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что саммит в какой-то мере зафиксировал стратегический тупик в развитии отношений между Украиной и Европейским союзом.

«С одной стороны – не только неготовность ЕС сделать Украину своим членом, нежелание расширять украинское присутствие на своих рынках, с другой – неготовность Украины принять новую политическую действительность, при которой членство ЕС и НАТО невозможно, недостижимо просто. Хотя был согласован и подписан Меморандум, важное соглашение об открытом небе, ключевые вопросы, такие как перспектива членства в ЕС и расширение зоны свободной торговли, где много ограничений, даже промышленный безвиз – они остались нерешенными. И это несмотря на то, что разговоры об этом длятся уже многие годы», – подчеркнул эксперт.