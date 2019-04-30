Саммит в Берлине: чего же хотят власти Приштины?

30.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Созванный специально для решения косовского вопроса саммит «Западные Балканы», который проходит в Берлине в эти дни, пока плодов не принес. Да и вряд ли это случится – ведь проблема не только в противоположных взглядах основных сторон конфликта. Но и в том, что у президента Хашима Тачи и премьера страны Рамуша Харадиная нет единого мнения по дальнейшему развитию региона, равно как и единых требований.

Газета New York Times в статье «Импульс к достижению соглашения между Сербией и Косово показывает разделения на национальной основе»,посвященной данному саммиту, говорит, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон должны сначала «выступить посредниками между двумя лидерами Косово». Ибо они, как в известной басне, тянут в разные стороны.

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В интервью изданию Тачи отрицает обвинения в борьбе за власть с Харадинаем, говоря, что они оба были друзьями в борьбе за независимость и что они остаются друзьями, у которых есть разногласия.

«Я оптимист. Я считаю, что мы можем достичь соглашения, которое принесет признание Косово Сербией, в то время как премьер-министр более скептически относится к этому вопросу», – сказал Тачи в интервью The New York Times.

Харадинай же прокомментировал свою позицию, отметив, что «экспериментировать с границами неконституционно» и что тот, кто представляет это в интересах Косово, неправ. Такие предложения, по его словам, представлены не от имени Косово, а от имени только одного человека – президента.

Главная тема где нет единства между косовскими лидерами – вопрос присоединения части южной Сербии -Прешевской долины -а также территорий у населенных пунктов Буяновац и Медведжа, которые всегда принадлежали Сербии.

Аппетиты у Тачи растут, и теперь он хочет не только утвердить границы края в том виде, какой есть на данный момент, но и расширить их путем абсолютно незаконного отъема сербских земель. По его словам, причиной этому служит то, что в данном регионе проживает достаточно большое количество этнических албанцев. Тем самым Тачи косвенно подтверждает обвинения в попытке создания «Великой Албании» – проекта, который был реализован в годы Второй мировой войны с помощью фашистов Германии и Италии. В его рамках албанцы получили не только южную Сербию но также и часть Черногории и даже Северной Греции. Однако данную позицию не поддерживает не только премьер-министр Харадинай, но также и лидеры других стран. Пока что все подобные запросы выглядят утопично.

Более того, как пишет приштинская газета «Блиц», хотя премьер-министр и опубликовал видеоклип своего дружеского приветствия с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но на самом деле все не так безоблачно: на саммите у них случился конфликт. Они оба яростно столкнулись из-за темы взимания 100-процентной пошлины на ввозимые в край продукты из Сербии и БиГ. Эта мера уже привела к тому, что с полок магазинов в сербских анклавах практически исчезло молоко и хлеб. Все это может стать причиной гуманитарной катастрофы сербов в крае.

Лидер Франции заявил, что введенные сборы являются причиной прерывания диалога с Белградом, и обвинил Приштину в срыве процесса и нарушении норм европейской торговли, пишет Sputnik.

Не нашло косовское правительство понимания и в переговорах с главой Европейской дипломатии Федерикой Могерини, которая также требует отмены пошлины, за что ее не раз критиковал Харадинай. Наверное в связи с этим на встречу с ней Тачи взял косовского главу МИД Бозета Пакколи. Однако несмотря на требования ЕС о пересмотре решения по пошлине, Хашим Тачи заявил после встречи с главой внешнеполитического ведомства ЕС, что сбор является законным правом, и Приштина ужесточит эти меры, «если Сербия продолжит вести агрессивную политику против Косово», сообщает RTK2. Также переговоры шли и о либерализации визового режима с ЕС для граждан Косово, однако пока что сдвигов по этому вопросу со стороны руководства союза нет.

При этом албанское руководство говорит о поддержке своей позиции со стороны США, главного куратора Косово. Тачи в интервью агентству Reuters заявил, что без участия Вашингтона диалог с Сербией будет невозможен.

По словам руководителя Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, в комментарии для сайта Gazeta.ru, интересы стран ЕС и США в данном вопросе расходятся. В европейских столицах исходят из того, что Европа как образование, сформировалась окончательно и решения должны приниматься в Брюсселе и Берлине, объясняет Бондаренко.

В свою очередь, Вашингтон активно продвигает интересы косоваров и албанцев, которые полностью зависят от США. При их поддержке Приштина может ввести свою созданную в нарушение всех соглашений армию, в южную часть Сербии. А это станет поводом к началу масштабной войны.