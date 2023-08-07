«Саммит в Джидде – бижутерия. Украина – пятое колесо в телеге» – Соскин

Прошедший накануне саммит в Джидде, который был посвящен Украине и мирному завершению конфликта, не был результативен. Это «говорильня», которая ничего не дает Украине, а с Россией страны Глобального Юга прекращать отношения не будут.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить, что Китай за Украину или за то, чтобы вернуть территорию – это все ложь, абсолютная ложь. Саудовская Аравия приняла с Путиным решение уменьшить добычу нефти, чтобы выросли цены – они это вдвоем сделали, так и получилось. А параллельно они шьют на машинке для Ермака и Зеленского, что давайте будем проводить переговоры какие-то, вот мы мирный план сделали. А мирный план один – это Россия. С Россией они работают в полный рост, по-крупному», – сказал эксперт.

«А Украина – это так, не пришей кобыле хвост, пятое колесо в телеге. То есть это все разговоры, все для отвода глаз, это все – бижутерия. Так что ничего этот саммит не дал, это полный фактически провал, просто поговорить. Никаких санкций против России вводить не будет, никакая позиция этих стран Большого Юга не поменялась – все они стоят на позиции прекращения огня, что Россия не должна освобождать эти территории и так далее», – заявил Соскин.