Саммит в Джидде: саудиты теснят Турцию

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Состоявшийся в Саудовской Аравии так называемый «мирный саммит» показывает, что эта ближневосточная монархия пытается укрепить свои международные позиции.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят политические эксперты.

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«Я думаю, что России не следует обращать особого внимания на результаты этого саммита, потому что обсуждать мирный план и урегулирование конфликта без участия одной из сторон — Российской Федерации — по меньшей мере нерационально. Саудовская Аравия защищает свои национальные интересы. Она может выступить в качестве посредника, но для этого должны быть заранее согласованы приемлемые для обеих сторон условия. Пока что такие условия не сложились. Что касается самой Саудовской Аравии, то она синхронно с Россией собирается сокращать добычу нефти для того, чтобы повысить стоимость этого сырья на мировом рынке, и это гораздо важнее, чем любые саммиты, которые проводятся в одном из городов королевства», – сказал «Известиям» член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики Богдан Беспалько.

Он добавил, что риторика Киева несколько снизила свой накал.

«Мирный план, который предлагал Зеленский принят не был. И в целом всё, к чему пришли участники, по крайней мере то, что просочилось в СМИ, — это то, что они призвали уважать территориальную целостность Украины, а также статус и устав ООН. В данной ситуации это очень скромные результаты, которые вряд ли приведут к какому-либо умиротворению. Скорее всего, перемирие будет возможно после того, как украинское контрнаступление окончательно захлебнется. Ряд экспертов считает, что если к 20 сентября нынешнего года контрнаступление не достигнет сколь-нибудь значимых успехов, то Запад начнет сокращать поддержку Украины и перейдет к стратегии долгосрочного конфликта, включающего в себя заморозку на данном этапе, то есть Украину будут подталкивать к корейскому сценарию», – отметил эксперт.

В свою очередь программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров тоже признает, что Саудовская Аравия, как и другие арабские страны, заинтересована в урегулировании украинского кризиса.

«Одна из важных, но не единственных причин, заключается в том, что она заинтересована в диверсификации своих внешнеэкономических связей и хотела бы развивать экономическое сотрудничество как с США и ЕС, так и с Россией. А существующая конфронтация этому мешает. Кроме того, Саудовская Аравия хотела бы укрепить имидж посредника. Турция в марте прошлого года усадила Россию и Украину за стол переговоров и содействовала запуску зерновой сделки. Свои посреднические услуги предлагали ОАЭ, Израиль, страны Африки. Видимо, Эр-Рияд тоже не хотел бы отставать. Я не знаю, сможет ли именно Саудовская Аравия выступить посредником в возможном урегулировании конфликта, так как есть и другие инициативы — китайская, африканская и т.д. Но на уровне содействия, например, в обменах военнопленными Эр-Рияд, может быть посредником», – говорит Бочаров.

А вот исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова Артем Адрианов обращает внимание, что информация о Саудовской Аравии как площадке для проведения второй встречи по Украине появилась после визита в королевство советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Предоставление КСА площадки для встречи стоит рассматривать в контексте саудовско-американских отношений: вероятно, саудитам за это что-то пообещали. В последнее время они не могут добиться от США разрешения на использование их ядерных технологий для развития программы мирного атома.

Также есть опасения насчет прекращения поставок американских вооружений королевству. С другой стороны, проводя подобную встречу, Саудовская Аравия заявляет о себе как о глобальном игроке, который принимает участие в решении вопросов, находящихся за пределами своего региона.

На фоне прекращения действия зерновой сделки и снижения роли Турции в урегулировании украинского кризиса Саудовская Аравия пытается усилить свою посредническую роль. Тот факт, что она сообщит России о результатах встречи, это ясно демонстрирует», – резюмировал Адрианов.