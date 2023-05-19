Саммит в Хиросиме ускорил объединение антизападных сил – эксперт

Владимир Гладков .  
19.05.2023 22:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Поскольку тематика прошедшего в Хиросиме саммита G7 в значительной мере была антикитайской, Пекину потребуется поддержка Москвы в противостоянии с Западом, что приведёт к созданию новых союзов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку тематика прошедшего в Хиросиме саммита G7 в значительной мере была антикитайской, Пекину потребуется...

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«Зеленский будет на саммите G7, вторая бомба упадёт на Хиросиму. И, конечно, там устроят из этого шоу, сейчас ему там всякого наобещают.

Единственное – что, когда читаешь западную прессу, там говорят: «С Украиной всё понятно, мы её всячески поддерживаем, но в Хиросиме мы собираемся вовсе не для того. У нас одна из самых важных проблем – нет такого единства по Китаю, как по отношению к Украине», – сказал Виттель.

Он подчеркнул, что в этой ситуации Москва будет помогать Пекину в противостоянии с Западом.

«То есть, саммит G7 будет антикитайским. И тут Китаю тоже нужна поддержка России. Формируются новые блоки, новые макрорегионы. Между этими макрорегионами намечается война – и экономическая, и настоящая. Всё идёт по плану», – подытожил эксперт.

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