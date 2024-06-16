Отказ Китая и большинства стран Глобального Юга участвовать в шейцарском саммите объясняется утратой доверия Западу, как главному поставщику продукта под названием «управленческие навыки». Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» сообщил автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Запада на организацию такого события уже не хватает ресурсов, ни по материальной части, ни по морально-этической. Это очень тонкая и важная штука. Началось всё с того, что снарядов не хватает, а закончилось тем, что ребята, вы ведь веками продавали всему миру под маркой своего обучения, своих концепций продукт, который можно назвать «управленческие навыки».

Все прекрасно знали в Азии, что когда ты организуешь любую контору, любую фирму, тебе нужно учиться по американским стандартам. Управленцы должны быть с американскими статусами, либо британскими. Потому что это крутые люди, которые круто умеют управлять, они твой бизнес вытащат. И с определенного уровня – надо.

А вот эти последовательные сбои происходящего, когда Запад валится по своему главнейшему продукту – управленческому, и ему тупо не доверяют. Эти вот грубо говоря, коллективные, только что вылезшие из французских колоний африканские государства, они в лицо говорят организаторам: ребята, вы ерундой занимаетесь. У вас ни хрена не получится. И мы даже из Африки к вам не поедем, потому что мы в такую бестолковщину вписываться не хотим. И вот эту всю кашу мы сейчас будем расхлёбывать и смотреть, как она будет прикипать, потому что долго это продолжаться не может», – заключил Карманов.