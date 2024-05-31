Саммит Зеленского превратят в очередную говорильню, типа «крымской платформы» – Бортник

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Грядущий «саммит мира» в Швейцарии имел бы смысл, когда задумывался – в феврале, а сейчас слишком многое поменялось, и по итогу сборища участникам будет нечего предложить Москве.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если раньше этот саммит рассматривался Украиной как платформа для реализации технологических задач в сфере международной политики – задача была создать коалицию, которая подпишется в виде глав государств под десятью пунктами «формулы Зеленского». Совместно они должны были подписать декларацию и отправить этот документ в Москву – вот, мы, 80 или 120 стран, требуем от вас это и это. С примитивной точки зрения, Москва бы сказала: «Да пошли вы!», но даже такой ответ означал бы начало переговоров. Поэтому этот саммит не был бессмысленным. Это подготовительный этап к настоящим переговорам, которые начались бы после американских выборов. Но не получается. И глобальный «саммит мира» может превратиться в «крымскую платформу». Было совершено несколько ошибок. Было проиграно время. Напомню, что саммит собирались проводить в феврале. С февраля по июнь ситуация на поле боя поменялась не в лучшую сторону, и всё это меняет настроение и отношение к Украине на международной арене», – сказал Бортник.

«Конечно, это будет большая международная конференция, будет много глав государств, будут мощные информационные волны создаваться. Но даже после этой конференции уже что положить Москве на стол?», – резюмирует политолог.