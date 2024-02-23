«Само рассосется»: в московском радиоэфире агитируют за заморозку

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России необходима заморозка конфликта вокруг Украины. Угроза превращения бывшей советской республики в плацдарм НАТО рассосётся сама собой – Киев не впишется в евроатлантические структуры.

С такими тезисами в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Борис Межуев, считающийся представителем сторонников замирения с Киевом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, имеет ли смысл Кремлю идти на очередные переговоры с Западом.

«Чтобы потом опять говорить, что нас обманули? Это как-то странно. Мне кажется, Путин на это не пойдёт», – отметил журналист.

«Я сколько жил при советской власти, мы всё время говорили, что Запад нас обманул. А на Западе говорили ровно то же самое про Советский Союз, что он обманул. То есть для тех сторон, которые идут на подобного рода договорённости, это вполне естественно. Каждая из сторон не испытывает добрых чувств к другой стороне, и будет пытаться как-то обойти, что-то предпринять. Любые заморозки всегда сопровождаются недоверием каждой из сторон друг к другу. И это недоверие никуда не денется. Но переговоры нужны, чтобы прекратить зашедшие в тупик военные действия. Военные действия зашли в тупик, они могут привести только в бессмысленным жертвам, в том числе среди мирных жителей. И чтобы эти жертвы прекратились, и Россия могла существовать относительно мирно, для этого нужно прекратить боевые действия», – сказал Межуев.

Он подчеркнул, что Украина не сможет стать частью западного сообщества – неминуемо сразу возникнет множество конфликтов интересов.

«Украина не сможет вписаться в евроатлантический контекст. Она начнёт биться во все эти организации, НАТО и ЕС, стучать кулаком по столу, требовать себе определённые гарантии, привилегии, и так далее. Рано или поздно это приведёт к конфликту Украины со странами ЕС. И те проблемы, которые Россия испытывала с Украиной как с лимитрофным государством, будут испытывать европейцы. И это приведёт к некоему разделению Украины, которым Россия сможет воспользоваться при нормальной долгосрочной тактике. А если примут в НАТО и ЕС, тем хуже будет для них. Потому что рано или поздно это приведёт к огромному конфликту. Украина уже сейчас недовольна экономической политикой Польши, уже сейчас от украинской эмиграции страдает Европа, недовольство очень значительно. Уже сейчас Украина требует себе особых прав как сторона, пострадавшая от российской агрессии и прикрывавшей Европу. Разумеется, это ставка не на два-три года. Но в течение десятилетий проблема, я думаю, будет решена. Думаю, и Киев рано или поздно к нам присоединится, потому что в Европу их не примут», – считает Межуев.