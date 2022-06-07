«Самочинные действия»: РПЦ приняла жёсткое решение украинскому духовенству

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Новости Украины

Проведенный 27 мая митрополитом Киевским Онуфрием в нарушение церковных канонов «собор», объявивший о разрыве УПЦ с РПЦ, нелегитимен и провоцирует новый церковный раскол на Украине.

Об этом было объявлено в ходе заседания Священного Синода РПЦ в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тем не менее, руководство РПЦ еще оставляет возможность представителям украинского духовенства, дрогнувшего под давлением нацистского режима, раскаяться и отказаться от сепаратистских идей.

Вот что говорится в итоговых материалах заседания Синода:

«1.С прискорбием отметить сохраняющееся давление на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской Православной Церковь со стороны представителей украинской государственной власти и экстремистски настроенной части украинского общества. 2.Выразить поддержку всем архиереям, священнослужителям, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви, которые, осознавая необходимость соблюдения канонического строя, стремятся придерживаться порядка, определенного Грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 1990 года, и канонической нормы поминовения за богослужениями Патриарха Московского и всея Руси (см. Двукр. 15). 3.Напомнить, что решение об изменении статуса Украинской Православной Церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного Собора Русской Православной Церкви. Подчеркнуть, что самочинные действия по изменению статуса Украинской Православной Церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее. На это также обратил внимание Синод Украинской Православной Церкви, указавший в своем заявлении от 12 мая 2022 года, что любые дискуссии, касающиеся жизни Украинской Православной Церкви, должны проходить в рамках канонического поля и не должны приводить к новым разделениям в Церкви», – подчеркивается в документе.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов напоминает, что в предыдущие дни руководство РПЦ предпочитало занимать уклончивую позицию по событиям на Украине, будто бы ничего экстраординарного накануне в Киеве не произошло.

Однако сегодняшние решения Синода РПЦ, включающие исключение епархий Крыма из состава УПЦ, а также перевод представителя «либерального крыла» митрополита Илариона с должности главы ОВЦС в Будапешт – серьезный сигнал о «боевом настрое» в Московской Патриархии, считает Фролов.

«Патриарх Кирилл прекрасно понимает, что любые компромиссы с ересью украинства бесплодны и бесполезны, что собрание УПЦ 27 мая и автокефалия УПЦ приведут к унии. Синод похоронил «компромиссную дипломатию», которая пыталась утверждать, что ничего особенного 27 мая не произошло. После сегодняшнего заявления Синода русская армия обязана освободить Киев, Русская Церковь сожгла мосты», – трактует Фролов решения, принятые в Москве.