«Самочувствие прекрасное»: Всех российских сенаторов привили «Спутником»

10.02.2021, Москва, Елена Острякова

Все российские сенаторы привиты от коронавируса.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации сообщила сенатор Ольга Мизулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прошли вакцинацию «Спутником». Я хотела бы поблагодарить за то, что нам, сенаторам, организовали вакцинацию, в том числе 60+, «Спутником V». Не бойтесь, все великолепно, отлично, самочувствие прекрасное», – сказала Мизулина.

«Елена Борисовна, судя по тому, как вы выглядите, вам вакцина пошла на пользу. Коллеги, берите пример, кто еще не решился, решайтесь быстрее!» – сказала спикер Валентина Матвиенко.