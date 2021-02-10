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10.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Медицина, Россия
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«Самочувствие прекрасное»: Всех российских сенаторов привили «Спутником»


Все российские сенаторы привиты от коронавируса.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации сообщила сенатор Ольга Мизулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прошли вакцинацию «Спутником». Я хотела бы поблагодарить за то, что нам, сенаторам, организовали вакцинацию, в том числе 60+, «Спутником V». Не бойтесь, все великолепно, отлично, самочувствие прекрасное», – сказала Мизулина.

«Елена Борисовна, судя по тому, как вы выглядите, вам вакцина пошла на пользу. Коллеги, берите пример, кто еще не решился, решайтесь быстрее!» – сказала спикер Валентина Матвиенко.

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