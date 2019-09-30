Самодурство Пашиняна провоцирует новый Майдан

30.09.2019, Москва, Александр Ростовцев

16 и 18 сентября премьер-министр Армении Пашинян сместил двух силовиков, доставшихся ему от старой власти. Первым на выход отправился директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян. Следом за ним расстался с насиженным креслом глава Нацполиции Валерий Осипян. Причиной увольнения называется «всеобщее недовольство» работой обоих чиновников.

Наблюдатели сразу же заподозрили неладное в формулировках, поскольку какие-то два месяца назад премьер вручил Ванецяну и Осипяну генеральские погоны.

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Интересно, что Пашинян, взашей гнавший с работы руководство прежней власти, оставил двух доставшихся в наследство руководителей силовых ведомств, бывших по другую сторону баррикад. По-видимому, в знак того, что ему, «народному трибуну и лидеру», бояться нечего, а также в качестве символа заката «культуры колючей проволоки» в Армении по его же собственным словам.

Не успели местные аналитики раскрыть рты, чтобы посудачить о дальнейшей судьбе двух опальных силовиков, как Пашинян сделал следующий ход, ошарашивший даже его приближённых.

Так, буквально на второй день после отставки, Осипян был назначен советником премьер-министра, на место двух уволенных в августе.

Ещё более нажористое назначение ждало бывшего главу «безпеки» Ванецяна. Пашинян приготовил для него синекуру – непыльную и хлебную должность главы Федерации футбола Армении, обещающую регулярные встречи с интересными людьми, сопровождаемые не менее регулярными загранкомандировками.

Казалось бы, раз дают, надо брать?

Однако, если судить по дальнейшему развитию событий, бывший директор СНБ на футбольную замануху не клюнул и покинул кабинет, громко хлопнув дверью. Уходя, Ванецян распространил политическое заявление, в котором недвусмысленно обвинил Пашиняна в слабом государственном управлении.

«Построение государственности имеет свою логику: стихийность решений, огульность действий и образ действия, при котором отсутствует различие между первоочередным и второстепенным, преходящим и вечным, – не тот путь, который ведет к осуществлению целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера: погоны офицера и подобное развитие событий несовместимы. Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом: «Остановись!», во всех остальных случаях победит долг перед Родиной», – написал Ванецян в заявлении об отставке.

Пашинян на упрёк бывшего главы «безпеки» очень обиделся и принялся бушевать на пресс-конференции и в СМИ.

«Будучи ещё де-юре директором СНБ, он, по сути, делает заявление против своего верховного главнокомандующего, и, будучи главой органа подчиненного премьер-министру, делает заявление против своего руководителя. Подобный поступок офицера означает, что он бросает погоны в мусорный бак. В последний раз такое делали путчисты 1991 года», – рвал на груди тельняшку Пашинян, выступая на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Произнеся эту огненную фразу, мохнатый политический деятель в очередной раз уселся в галошу. По всему видать, за полтора года премьерства он так и не удосужился узнать рамки своих полномочий. Дело в том, что по конституции Армении верховным главнокомандующим в мирное время премьер-министр не является. Ну, и намёк на брошенные в мусорный бак новенькие генеральские погоны, дополнительно говорит о мелочности и склочности «революционного» главы правительства.

23 сентября ответный удар Пашиняну нанёс бывший директор СНБ в интервью, данном газете «Грапарак».

«Он после моей отставки отправляет ко мне людей с просьбой, чтобы я молчал какое-то время, но я вижу, что он в очередной раз нарушает договоренности и выступает с непонятными, популистскими заявлениями», – сорвал покровы Ванецян.

Он также заметил, что главе правительства Армении необходимо прекращать «вводить общество в заблуждение», продвигая идейку «кто не с нами, тот предатель».

«Логично, что значение погонов и чести офицера не могут понять люди, которые не имеют знаний в военной сфере и не имеют представления о военных и их любви к родине», – подчеркнул Ванецян.

Артур Ванецян.

Бывший глава СНБ намекнул, что те, кто внимательно читал его заявление об отставке, поняли что он хотел сказать. И «время покажет, кто или что окажется в мусорке».

Пока премьер и бывший начальник госбезопасности метали друг в друга стрелы, завертелась интрига вокруг кандидатуры будущего директора СНБ. По упорно просачивающейся информации из окружения Пашиняна, следовало, что им должен стать 27-летний Рустам Бадасян, уже занимающий пост министра юстиции республики.

Фокус в том, что Бадасян не только молод, не только непонятно за какие заслуги возведён в министры, но также ни дня не служил в силовых ведомствах и, соответственно, не имеет опыта работы, требующей весьма специфических знаний и навыков. А вот то, что юноша Бадасян является соросёнком и даже креатурой исполнительной директрисы соросовского фонда в Армении Ларисы Минасян, знают даже горные козлы в недоступных местах Кавказа.

Сам Бадасян иронизирует, отмахивается лапкой от интересующихся и утверждает, будто бы его «назначение в СНБ столь же вероятно, как и назначение министром финансов», но окружающим, знающим не по наслышке о крутых карьерных взлётах невесть откуда взявшихся соросят и майдаунов в правительстве Пашиняна, уже ничто не удивляет. Свежо в памяти назначение премьером на должность главы Совбеза Армении своего баррикадного кореша и грантоеда Армена Григоряна.

Григорян, как сообщают СМИ, уже оказал медвежью услугу безопасности страны бездумным обещанием строительства третьей дороги между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, что вызвало новую напряжённость на границе враждующих республик.

В Баку это заявление расценили как «попытку Еревана закрепить статус-кво, подорвать мирное урегулирование и аннексировать оккупированные территории Азербайджана», о чём было соответствующее заявление МИД республики.

Рустам Бадасян.

Почти сразу же после протеста МИД, Азербайджан начал привлекать снайперов на северо-восточном участке границы с Арменией, в результате чего 27 и 28 июля 2019 года погиб один и были ранены двое армянских военнослужащих, что привело к очередному витку напряжённости.

Всё это в сумме послужило поводом для глухого недовольства Пашиняном, в том числе и его политических единомышленников из правительственной партии «Мой шаг», недовольных кадровой политикой премьера.

Впрочем, конфликты внутри майданного правительства, набранного с улицы или по большим просьбам «уважаемых людей», были вполне предсказуемы. По большому счёту «команда мечты» Пашиняна существовала только в воспалённой голове рвущегося в кресло главы правительства майданного горлопана.

Прошёл почти год после сокрушительной победы Пашиняна и изгнания оппозиции из политической жизни страны, и вот уже ранее сплочённое красивой идеей правящее ядро всё больше напоминает рыхлый снежный ком накануне в начале мартовской оттепели.

Политологи и наблюдатели, совсем недавно выражавшие горячие симпатии и предсказывающие триумфальное шествие новой власти, выражают сомнения в способности нового премьера решить даже самые незначительные проблемы Армении.

Затянувшийся «медовый месяц» республики и премьера подходит к концу.

Воваевич, как несгибаемый борец с коррупцией, воспринимается наиболее экзальтированными его почитателями. Недавняя поездка премьера в Америку, не принёсшая никакой пользы стране, была воспринята как выброшенные на ветер $300 тысяч только ради того, чтобы Пашинян мог красиво потусоваться и потрясти бородой с трибуны ООН.

Противники новой власти радостно потирают руки в предвкушении продолжения банкета. На первый взгляд, уголовными расправами над своими противниками Пашинян выкорчевал центры кристаллизации политической оппозиции. Однако скандальное удаление Ванецяна, носившее явный политический подтекст, внесло серьёзные изменения в сложившуюся «революционную» благодать. Теперь у правящих майдаунов появился влиятельный, информированный и очень опасный противник, имеющий опыт работы в главной спецслужбе страны. И если кадровые «рокировочки» в правительстве Пашиняна будут продолжаться в том же духе, то очень скоро до блеска зачищенная оппозиционная полянка заполнится до отказа.