Самое крутое новогоднее поздравление оказалось не у Зеленского или Путина

03.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Политически активные граждане уже третий день спорят о том, в какой стране было самое лучшее новогоднее поздравление лидера, – на Украине, в Китае, России или Белоруссии.

Однако, похоже, первое место в неформальном соревновании должен получить глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он заставил своих подчиненных целый час слушать свои диджейские наработки, танцевать под них, а во время танца наиболее ответственные чиновники записывали слова своего вождя в блокнот.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости