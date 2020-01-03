03.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Общество, Россия, Украина
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Самое крутое новогоднее поздравление оказалось не у Зеленского или Путина

Политически активные граждане уже третий день спорят о том, в какой стране было самое лучшее новогоднее поздравление лидера, – на Украине, в Китае, России или Белоруссии.

Однако, похоже, первое место в неформальном соревновании должен получить глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он заставил своих подчиненных целый час слушать свои диджейские наработки, танцевать под них, а во время танца наиболее ответственные чиновники записывали слова своего вождя в блокнот.

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