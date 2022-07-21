«Самое слабое руководство за 10 лет»: рейтинг команды Санду летит вниз

Разочарование молдавских избирателей президентом Майей Санду и её партией «Действие и солидарность», которые всего лишь год назад триумфально выиграли сначала президентские, а затем и парламентские выборы, становится всё более явным. Последний опрос общественного мнения, проведённый компанией IMAS, возглавляемой румынским специалистом Дору Петруцци, дал просто убийственные результаты для правящей в Молдове группировки.

Спустя год после обретения Санду и её партией полной власти в Молдове абсолютное большинство – 72% – считают, что страна движется в неправильном направлении. По сравнению с апрелем этого года число недовольных уровнем жизни увеличилось с 57 до 62%. Ещё больше, с 51 до 64%, увеличилось число тех, кто считает, что за год жизнь стала хуже.

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Число граждан Молдовы, разочарованных правительством Натальи Гаврилицы, составляет рекордную цифру – 75%, и лишь 19% считают, что это правительство оправдало их ожидания. Лишь 9% считают, что действия нынешнего молдавского кабинета министров изменили ситуацию в лучшую сторону, при этом 90% населения не почувствовали никаких улучшений в их жизни.

65% населения Молдовы считают правительство Гаврилицы слабым и не имеющим представления, что делать дальше, и лишь 6% считают, что у этого правительства «достаточно хорошие результаты», и 22% полагают, что кабмин делает максимум в условиях экономического кризиса и войны.

При этом 62% опрошенных считают, что объяснение кризиса войной на Украине является лишь «переводом стрелок», призванным прикрыть некомпетентность нынешнего кабинета министров. 55% считают, что, если бы в правительстве были представители других партий, они лучше бы справились с кризисом, чем это делают представители «Действия и солидарности».

Наибольшее число опрошенных – 31% – связывают проблемы управления страной с некомпетентностью команды правящей партии, и лишь 18% – с военными действиями на Украине и другими кризисами. Среди других ответов – неуважение закона, отсутствие кадров, а также способ, с помощью которого чиновники назначаются на руководящие должности.

Согласно опросу IMAS, кабинет министров Натальи Гаврилицы с большим перевесом лидирует в рейтинге самого слабого правительства Молдовы за последние 10 лет (31%). Далее в этом антирейтинге с заметным отставанием идут правительство Майи Санду 2019 года (17%) и Влада Филата в 2009 – 2012 гг. (16,4%).

60% опрошенных выставили самые низкие оценки деятельности правительства Гаврилицы в первый год своего мандата и тому, как Санду и её партия осуществляет руководство страной. 59% недовольны выполнением обещаний, щедро раздаваемых правящей ныне партией во время избирательной кампании.

Партия «Действие и солидарность» лидирует с абсолютным перевесом в антирейтинге разочарований избирателей – 67%. С заметным отставанием в этом рейтинге следуют сошедшая ныне с политической сцены Демократическая партия, возглавляемая беглым олигархом Владом Плахотнюком (42%), и Блок коммунистов и социалистов (39%).

Большинство опрошенных считают, что президент Майя Санду слишком много занимается внешней политикой (61%), и что её не интересует ситуация внутри страны (59%). При этом 67% заявляют, что не ощутили улучшений от «выхода Молдовы из международной изоляции», о чём рапортует руководство страны во главе с Санду.

Большинство в 64% считают, что партия «Действие и солидарность» подменяют обещанную ими борьбу с коррупцией (краеугольный камень их предвыборной кампании) дешёвыми политическими шоу. Те же 64% считают отстранение генерального прокурора Александра Стояногло политической расправой. Аналогичное отношение и к аресту экс-президента Игоря Додона: 67% считают, что дело носит политический характер, 63% – что к нему лично причастна президент Майя Санду, и 62% – что это способ партии «Действие и солидарность» отвлечь общественность от тех реальных проблем, с которыми сталкивается общество.

Согласно опросу, большинство населения выступает за проведение досрочных выборов: 61% считают, что надо переизбрать парламент, 60% – за досрочные выборы президента страны.

Экс-президент Игорь Додон вновь опередил действующего президента Санду в предвыборном рейтинге. В соответствии с данными опроса IMAS, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Игоря Додона проголосовали бы 25,4% избирателей, за Майю Санду – 24,4%. Учитывая, что последующие четыре позиции занимают люди, которые с абсолютной уверенностью не призовут во втором туре голосовать за Санду (мэр Кишинёва Ион Чебан – 9,2%, экс-президент Владимир Воронин – 7,1%, экс-премьер-министр Ион Кику – 5,2%, одна из лидеров оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер – 3,6%), исход второго тура президентских выборов можно было бы считать предрешённым.

А в случае досрочных парламентских выборов победу одержал бы Блок коммунистов и социалистов – за них проголосовали бы 42,5% из числа определившихся избирателей. Партия «Действие и солидарность» заняла второе место с результатом в 30,7%. На третьем месте партия Илана Шора – 15,5%. Остальные партии не преодолели бы электоральный барьер. А учитывая, что ни левый блок, ни Шор не склонны даже общаться с представителями правящей партии, понятно, что партия Санду оказалась бы в глубокой оппозиции.

Также отметим, что правящая ныне в Молдове партия «Действие и солидарность» обладает, согласно опросу IMAS, абсолютным антирейтнгом – 40% опрошенных заявили, что не проголосуют за эту партию ни в коем случае. Для сравнения: антирейтинг Блока коммунистов и социалистов – 14,6%, партии «Шор» – 10,2%.

Также отметим, что впервые за последние месяцы почти сравнялось число сторонников европейской и евразийской интеграции Молдовы: при выборе из двух альтернатив за вступление Молдовы в Евросоюз выступают 45%, за участие страны в Евразийском экономическом союзе – 43%. При этом 68% уверены, что статус кандидата в ЕС Молдова получила только вследствие проведения Россией военной спецоперации на Украине.

Надо признать, что данные опроса не учитывают настроения молдавской диаспоры в странах Европы, составляющей около 13% из числа всех голосующих на выборах. В европейской диаспоре наибольшее число адептов секты «Свидетели святой Майи». Однако, даже если они вновь будут звонить домой и умолять своих родных проголосовать за Санду, остаётся всё меньше шансов на то, что родные, живущие в Молдове, их послушают.

IMAS – только один из институтов, производящих опросы общественного мнения в Молдове. Возможно, в ближайшее время подключатся другие конторы, сидящие на западных грантах и искренне поддерживающих нынешнюю власть в Молдове, и цифры в этих опросах будут другими. Но даже недавние убеждённые сторонники Санду в последнее время от них отворачиваются. Среди них – некогда скандально известная тележурналистка Наталья Морарь, которую бывшие коллеги буквально затравили за связь с беглым олигархом Вячеславом Платоном.

Для Майи Санду и её режима настают не самые лучшие времена. Кризис доверия к ней растёт уже сегодня, когда население ещё не платит тарифы за газ и электричество в полном объёме. Можно только предположить, как горячо в Молдове будет осенью, и какие лихорадочные действия предпримут бывшие сотрудники Фонда Сороса для удержания власти.