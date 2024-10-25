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Европейская версия Politico публикует прямо таки издевательский материал с критикой политики брюссельских бюрократов в отношении своей востояной периферии, включая Украину, Грузию и Молдову. Заголовок говорит сам за себя: «Неспокойно на Восточном фронте: почему Брюссель проигрывает Москве».

На Украине, стремящейся вступить в ЕС, «европейская мечта сталкивается с российским кулаком», плачутся авторы статьи.

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«В июне 2022 года, через четыре месяца после того, как Россия начала молниеносную атаку на Украину с применением танков и бомб, Европейский союз ответил самым мощным оружием в своем арсенале. Пока артиллерия обрушивалась на украинские города и поселки, а беженцы хлынули в ЕС, Брюссель полез в кобуру и вытащил оттуда — морковку. Чиновники ЕС объявили, что Украине будет разрешено начать переговоры о вступлении в блок», – говорится в статье.

До начала войны, отмечает издание, даже столь размытое приглашение вступить в ЕС оказало бы мощный стимул украинцам, «жаждущим частички европейской мечты». Однако в наши дни обещание занять место за столом переговоров, скорее всего, будет встречено унылым вздохом.

«То, что нужно Киеву прямо сейчас — боеприпасы, системы ПВО, реальное давление на Кремль — в дефиците», – сетует издание по поводу изменившихся под влиянием суровой реальности украинских приоритетов.

Выборы в Молдове и Грузии, по словам авторов публикации, «также продемонстрировали угасание силы европейской мечты»:

«Для Брюсселя первые результаты не слишком обнадеживают: «Хотя опросы показывают значительное большинство населения в обеих странах, выступающее за ЕС, эти настроения не проявляются в кабинках для голосования. В Молдове проевропейские избиратели одержали победу с минимальным перевесом, что стало неожиданным ударом по прозападному президенту Майе Санду. В Грузии правящая партия «Грузинская мечта», ответственная за принятие целого ряда репрессивных мер, которые грозят сблизить страну с Москвой, по прогнозам, наберет наибольшее количество голосов».

По мнению авторов статьи, «в сочетании с подготовкой к выборам в Грузии, голосование в Молдове ставит вопрос: в то время, когда Россия демонстрирует свою жесткую силу, может ли ЕС по-прежнему полагаться на свои обещания мягкой силы?»

И в Молдове, и в Грузии «угроза российского военного кулака» не является гипотетической, утверждает издание.

«Российские войска размещены в Приднестровье Молдовы с тех пор, как регион отделился при поддержке Москвы в 1990-х годах. Они также находятся в Абхазии и Южной Осетии Грузии после вторжения московских войск в 2008 году. Но война на Украине еще больше обострила эту угрозу. Ни грузины, ни молдаване не могли не заметить послания Кремля тем, кого он считает своим задним двором: бросайте нам вызов на свой страх и риск. В преддверии выборов этот страх перед тем, что война придет к ним домой, эксплуатируется доверенными лицами Москвы, чтобы заставить избирателей пересмотреть свое желание вступить в ЕС. В конце концов, европейское обещание безопасности и процветания является косвенным и далеким. А вот возможность российского насилия прямая и реальная», – нагнетают авторы.

В этом случае мы имеем дело с традиционным для западных медиа передергиванием, когда опасения обществ стран-лимитрофов быть втянутыми в качестве пушечного мяса и расходного материала в войны сверхдержав за влияние на фронтире, именуются, на их пропагандистском языке, «угрозой российского насилия» – как будто именно Россия является единоличным инициатором военных конфликтов в регионе, и мы имеем дело с шахматной партии, где на доске выстроены в ряд фигуры лишь одного цвета.

Империалистические интересы самого ЕС в таких пропагандистских схемах либо ретушируются, либо вовсе игнорируются и замалчиваются, а акцент делается исключительно на «неправомерных» российских империалистических интересах.

Но вернемся у материалу Politico. Перечислив основные страшилки, используемые антиевропейскими силами в агитации среди молдаван и грузин, авторы статьи не забыли и про «конструктивные предложения».

«Перед лицом этого резкого натиска деятели гражданского общества призвали ЕС адаптировать свой стиль общения». В Грузии, например, правящая партия «маскируется под продемократическую, проевропейскую силу», на предвыборных баннерах которой изображен европейский флаг, а ее политики утверждают, что готовят Грузию к членству в ЕС в стиле Венгрии Виктора Орбана. Такая «кампания обмана» требует четкого языка и конкретных мер, таких как санкции со стороны Брюсселя. «Мы хотим видеть, что западные страны серьезно относятся к тому, с кем они сотрудничают, и называют вещи своими именами». Поскольку реальное членство в блоке в лучшем случае будет достигнуто лишь через несколько лет, ЕС необходимо будет более четко определить, в чем заключаются его кнут и пряник», – приводит издание слова одного из лидеров грузинской прозападной оппозиции.

А молдавские еврооптимисты жалуются изданию, что для многих живущих за чертой бедности молдаван , даже единовременная выплата в размере нескольких десятков евро может означать мгновенную разницу между холодным или теплым домом зимой, в отличие от неопределенных результатов обещаний манны небесной в будущем европейском раю после присоединения к нему.

«Люди больше не верят обещаниям; они не хотят будущего через пять или семь лет. Они хотят его сейчас», – так обьясняет молдавский конфилент издания тот факт, что подкуп избирателей со стороны олигарха Илана Шора оказался эффективнее не подкрепленной «улучшением жизни уже сегодня» проевропейской демагогии Майи Санду.