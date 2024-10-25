Самое страшное оружие ЕС – морковка. Politico обнаружило, почему Брюссель проигрывает Москве

Сергей Рыжов.  
25.10.2024 11:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 352
 
Выборы, Грузия, Дзен, ЕС, Молдова, Политика, Украина


Европейская версия Politico публикует прямо таки издевательский материал с критикой политики брюссельских бюрократов в отношении своей востояной периферии, включая Украину, Грузию и Молдову. Заголовок говорит сам за себя: «Неспокойно на Восточном фронте: почему Брюссель проигрывает Москве».

На Украине, стремящейся вступить в ЕС, «европейская мечта сталкивается с российским кулаком», плачутся авторы статьи.

Европейская версия Politico публикует прямо таки издевательский материал с критикой политики брюссельских бюрократов в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В июне 2022 года, через четыре месяца после того, как Россия начала молниеносную атаку на Украину с применением танков и бомб, Европейский союз ответил самым мощным оружием в своем арсенале. Пока артиллерия обрушивалась на украинские города и поселки, а беженцы хлынули в ЕС, Брюссель полез в кобуру и вытащил оттуда — морковку. Чиновники ЕС объявили, что Украине будет разрешено начать переговоры о вступлении в блок», – говорится в статье.

До начала войны, отмечает издание, даже столь размытое приглашение вступить в ЕС оказало бы мощный стимул украинцам, «жаждущим частички европейской мечты». Однако в наши дни обещание занять место за столом переговоров, скорее всего, будет встречено унылым вздохом.

«То, что нужно Киеву прямо сейчас — боеприпасы, системы ПВО, реальное давление на Кремль — в дефиците», – сетует издание по поводу изменившихся под влиянием суровой реальности украинских приоритетов.

Выборы в Молдове и Грузии, по словам авторов публикации, «также продемонстрировали угасание силы европейской мечты»:

«Для Брюсселя первые результаты не слишком обнадеживают: «Хотя опросы показывают значительное большинство населения в обеих странах, выступающее за ЕС, эти настроения не проявляются в кабинках для голосования. В Молдове проевропейские избиратели одержали победу с минимальным перевесом, что стало неожиданным ударом по прозападному президенту Майе Санду. В Грузии правящая партия «Грузинская мечта», ответственная за принятие целого ряда репрессивных мер, которые грозят сблизить страну с Москвой, по прогнозам, наберет наибольшее количество голосов».

По мнению авторов статьи, «в сочетании с подготовкой к выборам в Грузии, голосование в Молдове ставит вопрос: в то время, когда Россия демонстрирует свою жесткую силу, может ли ЕС по-прежнему полагаться на свои обещания мягкой силы?»

И в Молдове, и в Грузии  «угроза российского военного кулака» не является гипотетической, утверждает издание.

«Российские войска размещены в Приднестровье Молдовы с тех пор, как регион отделился при поддержке Москвы в 1990-х годах. Они также находятся в Абхазии и Южной Осетии Грузии после вторжения московских войск в 2008 году. Но война на Украине еще больше обострила эту угрозу. Ни грузины, ни молдаване не могли не заметить послания Кремля тем, кого он считает своим задним двором: бросайте нам вызов на свой страх и риск. В преддверии выборов этот страх перед тем, что война придет к ним домой, эксплуатируется доверенными лицами Москвы, чтобы заставить избирателей пересмотреть свое желание вступить в ЕС. В конце концов, европейское обещание безопасности и процветания является косвенным и далеким. А вот возможность российского насилия прямая и реальная», – нагнетают авторы.

В этом случае мы имеем дело с традиционным для западных медиа передергиванием, когда опасения обществ стран-лимитрофов быть втянутыми в качестве пушечного мяса и расходного материала в войны сверхдержав за влияние на фронтире, именуются, на их пропагандистском языке, «угрозой российского насилия» – как будто именно Россия является единоличным инициатором военных конфликтов в регионе, и мы имеем дело с шахматной партии, где на доске выстроены в ряд фигуры лишь одного цвета.

Империалистические интересы самого ЕС в таких пропагандистских схемах либо ретушируются, либо вовсе игнорируются и замалчиваются, а акцент делается исключительно на «неправомерных» российских империалистических интересах.

Но вернемся у материалу Politico. Перечислив основные страшилки, используемые антиевропейскими силами в агитации среди молдаван и грузин, авторы статьи не забыли и про «конструктивные предложения».

«Перед лицом этого резкого натиска деятели гражданского общества призвали ЕС адаптировать свой стиль общения». В Грузии, например, правящая партия «маскируется под продемократическую, проевропейскую силу», на предвыборных баннерах которой изображен европейский флаг, а ее политики утверждают, что готовят Грузию к членству в ЕС в стиле Венгрии Виктора Орбана.

Такая «кампания обмана» требует четкого языка и конкретных мер, таких как санкции со стороны Брюсселя.  «Мы хотим видеть, что западные страны серьезно относятся к тому, с кем они сотрудничают, и называют вещи своими именами».

Поскольку реальное членство в блоке в лучшем случае будет достигнуто лишь через несколько лет, ЕС необходимо будет более четко определить, в чем заключаются его кнут и пряник», – приводит издание слова одного из лидеров грузинской прозападной оппозиции.

А молдавские еврооптимисты жалуются изданию, что для многих живущих за чертой бедности молдаван , даже единовременная выплата в размере нескольких десятков евро может означать мгновенную разницу между холодным или теплым домом зимой, в отличие от неопределенных результатов обещаний манны небесной в будущем европейском раю после присоединения к нему.

«Люди больше не верят обещаниям; они не хотят будущего через пять или семь лет. Они хотят его сейчас», – так обьясняет молдавский конфилент издания тот факт, что подкуп избирателей со стороны олигарха Илана Шора оказался эффективнее не подкрепленной «улучшением жизни уже сегодня» проевропейской демагогии Майи Санду.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть