«Самое страшное позади»: Иноземцев объяснил, чего не учли инициаторы санкций

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От западных санкций российскую экономику спас частный сектор.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает доктор экономических наук, директор московского Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

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Он соглашается, что для российской экономики все самое страшное уже произошло в 2022 году, и теперь она будет приходить в себя.

«Как показали события конца 1980-х — начала 1990-х годов, основная угроза для российской экономики — столкновение с чем-то для себя неведомым, ведущее к неконтролируемым процессам, шокам и панике. Это касалось и распада связей между предприятиями в позднесоветский период, и дефолта 1998 года, и роста курса доллара в 2014–2015 годах (в результате первых санкций). На все это наша экономика реагировала очень плохо. С другой стороны, если есть четкое понимание проблем и адекватный, без паники, отклик на них, то степень устойчивости у нее огромная», – сказал Иноземцев в интервью «Московскому комсомольцу».

Он призвал не переоценивать роль государства, считать его центральным элементом экономики.

«Да, оно контролирует банки, многие сырьевые компании, выделяет немало денег на пенсии, зарплаты бюджетникам, инвестирует в реальный сектор в среднем 7–8 трлн рублей в год, или 5–6% ВВП. Но все же экономика в основе своей частная и работает именно как рыночная. Это и спасло ее сейчас, в условиях санкций, поскольку предприятия хотят жить, а хозяева — сохранить свою собственность.

И ограничения (включая потерю доступа к множеству импортных товаров) побуждают их переналадить производственные цепочки, сбыт, найти новых поставщиков и тем самым спастись.

Мне кажется, что архитекторы санкционной политики не учли этого ключевого момента. Им казалось, что российская экономика сугубо огосударствленная, а значит, развалится, как в свое время советская. Но ничего подобного не произошло», – отметил экономист.

По его словам, «именно частный сектор делает экономику настолько живучей».

«Кроме того, она большая, а народ беден. Ситуация была бы хуже, если бы люди тратили значительную часть средств на развлечения, отдых, покупку гаджетов. Но есть задачи поважнее — ходить в магазины, покупать еду, лекарства, оплачивать коммуналку, поездки в транспорте. А поскольку эти расходы никогда не рухнут до нуля, экономика будет жить», – убежден эксперт.

Одной из основных угроз для российской экономики он считает исчерпание резервов и бюджетный дефицит, который, может вдвое превысить официально прогнозируемые 2,9 триллионов рублей.

«В 2022 году нефтегазовые доходы составили, по официальной отчетности, около 11,7 трлн рублей, но в 2023-м, скорее всего, не превысят 6,5 трлн. Дыру придется как-то затыкать, тем более что государственные расходы будут расти в течение всего года», – считает Иноземцев.