«Самое время для Минска-3» – украинские «голуби мира» хотят затянуть Россию в «Стамбул-2»

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Украине выгодно затянуть Россию в перемирие, подобное стамбульскому весны 2022 года, чтобы использовать его в свою пользу, потратив передышку на перевооружение и восстановление сил – как это произошло после минских договоренностей 2015 года.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, который на Украине относится к числу не «ястребов», а «голубей», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что ВСУ сделали рывок в период с 2014 по 2022 год, сменив «ободранную полу-советскую форму» на новый камуфляж.

«Мне кажется, что перемирие играет на руку Украине. Если посмотреть уже исторически с 2014 по 2022 год, восемь лет относительного перемирия, безусловно, сыграли на руку Украине. Вспомните, как выглядела украинская армия и украинские солдаты в 2014-м году. Раздетые, обдертые, в полусоветской форме, которые, по сравнению с «зелеными человечками», захватывавшими Крым, выглядели просто армией четвертого мира. Вспомните, как выглядела украинская армия и украинские солдаты в 2022-м году. Если была разница в экипировке, подготовке, по сравнению с российскими войсками, то она была не в пользу России. Поэтому время играет на руку Украине, любое перемирие играет на руку Украине, поскольку Россия находится под давлением и ограничением санкциями, а Украина свободна в доступе к технологиям, восстановлению военной и политической поддержки всего западного мира», – сказал он.

«Отказываться от таких условий перемирия может только политическая логика. Но и здесь все непросто, потому что, если мы откажемся от французского предложения, это может спровоцировать появление на Западе альтернативного плана мира – как раз того, чего мы более всего опасаемся. Представьте себе, что Франция поддержит китайский план мира или напишет свой. Это сразу же частично обесценит украинский подход», – рассуждал Бортник.