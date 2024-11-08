«Самое время объявлять тотальную мобилизацию» – экс-гауляйтер Тука

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Проблема нехватки личного состава ВСУ достигла катастрофических масштабов, и нужна тотальная мобилизация всей страны, поскольку загнанные на фронт «бусифицированные» украинцы только массово сдаются в плен или бегут с поля боя.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом по линии фронта ситуация, мягко говоря, «вызывает обеспокоенность», извините за этот мем. Потому что кроме продвижения в Донецкой области, есть продвижение на Запорожье, на Харьковщине есть проблемные места. И говорить, что ситуация стабильная, язык не поворачивается. Каждый день идут отчёты о том, что где-то по шагу, по сто метров, по 500 метров, но каждый день идёт продвижение. Кроме того, наверное, только глухонемой не рассказывает о катастрофической нехватке личного состава в ВСУ. С моей точки зрения, мы уже дошли до той грани, когда нужно объявлять тотальную мобилизацию», – сказал Тука.

По его оценкам, проблема возникла приблизительно полтора года назад.

«Нельзя сказать, что это случилось одномоментно и неожиданно. Это абсолютно закономерный процесс, поскольку во время боевых действий потери несёт не только враг, но, к сожалению, и наши защитники. И понятно, что необходимо пополнять поредевшие ряды. Действующая власть, ещё когда звучали споры относительно закона о мобилизации, катастрофически затягивала время… О какой мотивации [теперь] может идти речь? Какими кнутами вы будете загонять? Вы их загоняете, а они или сдаются массово в плен, или просто бегут с поля боя, или самовольно оставляют часть», – возмущался экс-гауляйтер.