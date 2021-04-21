Подпишись на рассылку
21.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Самого опасного места в ДНР нет – «прилететь» от ВСУ может куда угодно

Новости Украины

Фактически жители основных городов ДНР привыкли жить под прицелом, поскольку ВСУ располагают вооружением, способным нанести удар по любой точке Донецка или Горловки.

Об этом в интервью RT заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Какое самое опасное место сейчас в ДНР?» – спросил журналист.

«Самого опасного как бы нет, потому что в любой момент может прилететь куда угодно», – ответил Басурин.

«Мы были в Ясиноватой, там женщина показывала окно разбитое в сарае, говорит, блеснуло что-то, снайпер выстрелил», – рассказал репортёр.

«Мы сейчас были – Весёлое, тишина, тишина, начало прилетать. Перед этим Васильевка, это тот же район, только чуть дальше, за Ясиноватой, там насосная станция, там посёлок обстреливался. Александровка, Старомихайловка, Горловка – запад периодически обстреливается», – прокомментировал военный.

«На посёлке были 6/7 вчера», – добавил журналист.


«Вот там последние были 120-ые [калибры] в том районе. Прилететь может куда угодно. Поэтому сказать, что где-то опаснее, чем в другом месте нельзя. Везде, в принципе мы здесь находимся, у них хватает калибра, чтобы сюда прилетело», – объяснил Басурин.

«Город обстреливается целиком. Они могут попасть в любую точку города, что Донецк, что Горловка. В принципе-то вооружение, что у них есть, они могут и Макеевку обстрелять, и дальше могут. «Ураганы», «Смерчи». Я даже не беру авиацию. Поэтому я не могу сказать, что где-то страшней, чем в другом месте. Везде страшно, я имею в виду для людей, которые здесь живут. Просто есть люди, которые привыкли к тому, что каждый день над ними свистят пули, и они на это уже внимания не обращают», – сказал представитель оборонного ведомства ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть