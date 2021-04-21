Самого опасного места в ДНР нет – «прилететь» от ВСУ может куда угодно

21.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Фактически жители основных городов ДНР привыкли жить под прицелом, поскольку ВСУ располагают вооружением, способным нанести удар по любой точке Донецка или Горловки.

Об этом в интервью RT заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какое самое опасное место сейчас в ДНР?» – спросил журналист.

«Самого опасного как бы нет, потому что в любой момент может прилететь куда угодно», – ответил Басурин.

«Мы были в Ясиноватой, там женщина показывала окно разбитое в сарае, говорит, блеснуло что-то, снайпер выстрелил», – рассказал репортёр.

«Мы сейчас были – Весёлое, тишина, тишина, начало прилетать. Перед этим Васильевка, это тот же район, только чуть дальше, за Ясиноватой, там насосная станция, там посёлок обстреливался. Александровка, Старомихайловка, Горловка – запад периодически обстреливается», – прокомментировал военный.

«На посёлке были 6/7 вчера», – добавил журналист.

«Вот там последние были 120-ые [калибры] в том районе. Прилететь может куда угодно. Поэтому сказать, что где-то опаснее, чем в другом месте нельзя. Везде, в принципе мы здесь находимся, у них хватает калибра, чтобы сюда прилетело», – объяснил Басурин.

«Город обстреливается целиком. Они могут попасть в любую точку города, что Донецк, что Горловка. В принципе-то вооружение, что у них есть, они могут и Макеевку обстрелять, и дальше могут. «Ураганы», «Смерчи». Я даже не беру авиацию. Поэтому я не могу сказать, что где-то страшней, чем в другом месте. Везде страшно, я имею в виду для людей, которые здесь живут. Просто есть люди, которые привыкли к тому, что каждый день над ними свистят пули, и они на это уже внимания не обращают», – сказал представитель оборонного ведомства ДНР.