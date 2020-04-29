Самоизоляция в лесах привела к пожарам – Рослесхоз

29.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Установившаяся теплая погода способствует распространению лесных пожаров на территории РФ.

Об этом в интервью «Известиям заявил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко , отвечая на вопрос, как режим самоизоляции сказывается на пожароопасной ситуации.

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«Очень плохо. Если в начале марта наша отраслевая статистика фиксировала уменьшение количества термоточек по сравнению с 2019 годом в пять раз, то уже начиная с 20-х чисел марта пошел всплеск пожаров по всей стране. Это может быть связано с тем, что в дни, объявленные нерабочими (с 28 марта), люди самоизолировались на природе и забыли о правилах пожарной безопасности.

В некоторых регионах сейчас уже температура под 30 градусов, и народ в квартирах не удержишь. Люди повалили на природу, в результате мы имеем всплеск термоточек. Ведь, как и прежде, основная причина практически всех лесных пожаров — человеческий фактор. Особенно весной, когда огонь идет в лес от несанкционированных сельхозпалов и непотушенных костров по берегам водоемов», – сказал глава ведомства.

По его словам, самая тяжелая обстановка сейчас в Забайкальском крае и Бурятии.

«Несмотря на все нормативные запреты, а сельхозпалы запрещены с 2015 года, народ жжет сухую траву. Сегодня действуют 75 лесных пожаров, 73 из которых — на землях лесного фонда. Всего на 28 апреля этого года было зафиксировано 3339 очагов, в прошлом году — 1960. Площадь, пройденная пожарами с начала года, составляет 477 тыс. га. В прошлом году к этому дню было 382 тыс. га.

Зато уменьшилась средняя площадь пожара: в прошлом году она составляла 195 га, а в этом — чуть больше 140 га. Это говорит о том, что мы быстрее стали фиксировать пожар, не даем ему разгораться», – подчеркнул Аноприенко.