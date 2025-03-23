Самой надёжной гарантией для украинцев будет полная продажа страны – президент Чехии
Чтобы получить чёткие гарантии долгосрочного мира, украинцы должны согласиться на продажу своих недр США и, таким образом, привлечь в страну западный бизнес.
Об этом во время визита в Киев в ходе разговора с журналистами рассказал президент Чехии Пётр Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Представим, что согласие на мир почти достигнуто. Но надо определить гарантии безопасности, которые делают невозможным новое нападение. Какими вы видите возможные способы гарантировать безопасность Украины?», – спросил ведущий.
«Я вижу гарантии для Украины в целом по двум направлениям. Первое – это соглашение с Соединенными Штатами. Мы можем назвать его упрощенно – соглашением о недрах. Это часть гарантий.
В практическом плане, если на Украине есть американское присутствие не военное, а бизнесовое, есть бизнес интересы США, то можно ожидать, что они будут защищать эти интересы», – сказал Павел.
Также чешский президент отметил, что уже готов отправить на Украину военный контингент, но только совместно с другими странами.
«Другая составляющая гарантий будет со стороны европейских государств, тех, которые задекларировали готовность поддерживать Украину.
Мы говорим здесь о так называемой коалиции решительных государств, которые могут и хотят направить стабилизационные военные силы на Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение.
Мы уже являемся участником этой коалиции. Я верю, как только появится общая готовность отправить этот контингент, Чехия будет его частью», – заключил чех.
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