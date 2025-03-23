Самой надёжной гарантией для украинцев будет полная продажа страны – президент Чехии

Вадим Москаленко.  
23.03.2025 21:02
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Чтобы получить чёткие гарантии долгосрочного мира, украинцы должны согласиться на продажу своих недр США и, таким образом, привлечь в страну западный бизнес.

Об этом во время визита в Киев в ходе разговора с журналистами рассказал президент Чехии Пётр Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы получить чёткие гарантии долгосрочного мира, украинцы должны согласиться на продажу своих недр США...

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«Представим, что согласие на мир почти достигнуто. Но надо определить гарантии безопасности, которые делают невозможным новое нападение. Какими вы видите возможные способы гарантировать безопасность Украины?», – спросил ведущий.

«Я вижу гарантии для Украины в целом по двум направлениям. Первое – это соглашение с Соединенными Штатами. Мы можем назвать его упрощенно – соглашением о недрах. Это часть гарантий.

В практическом плане, если на Украине есть американское присутствие не военное, а бизнесовое, есть бизнес интересы США, то можно ожидать, что они будут защищать эти интересы», – сказал Павел.

Также чешский президент отметил, что уже готов отправить на Украину военный контингент, но только совместно с другими странами.

«Другая составляющая гарантий будет со стороны европейских государств, тех, которые задекларировали готовность поддерживать Украину.

Мы говорим здесь о так называемой коалиции решительных государств, которые могут и хотят направить стабилизационные военные силы на Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение.

Мы уже являемся участником этой коалиции. Я верю, как только появится общая готовность отправить этот контингент, Чехия будет его частью», – заключил чех.

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