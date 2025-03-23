Самой надёжной гарантией для украинцев будет полная продажа страны – президент Чехии

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Чтобы получить чёткие гарантии долгосрочного мира, украинцы должны согласиться на продажу своих недр США и, таким образом, привлечь в страну западный бизнес.

Об этом во время визита в Киев в ходе разговора с журналистами рассказал президент Чехии Пётр Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представим, что согласие на мир почти достигнуто. Но надо определить гарантии безопасности, которые делают невозможным новое нападение. Какими вы видите возможные способы гарантировать безопасность Украины?», – спросил ведущий.

«Я вижу гарантии для Украины в целом по двум направлениям. Первое – это соглашение с Соединенными Штатами. Мы можем назвать его упрощенно – соглашением о недрах. Это часть гарантий. В практическом плане, если на Украине есть американское присутствие не военное, а бизнесовое, есть бизнес интересы США, то можно ожидать, что они будут защищать эти интересы», – сказал Павел.

Также чешский президент отметил, что уже готов отправить на Украину военный контингент, но только совместно с другими странами.