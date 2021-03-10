Самолет Пригожина приземлился в Киеве

10.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Новости Украины

Частный самолет Learjet 60 с опознавательным знаком «DCOMO», который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, обнаружили в украинской столице. Об этом сообщает телеграм-канал «Фаренгейт».

По заявлению автора поста, 9 марта тот же борт был замечен в аэропорту Лондона, а позже отправился в Киев.

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«Самолёт LJ60, принадлежащий бизнесмену Пригожину, то и дело пересекает границы европейских и не очень государств, давая возможность лидерам стран немного подзаработать. В списке последних претендентов на лёгкие деньги от ФБР: Украина и Великобритания. Согласно данным сайта “Flightradar”, вечером, 09.03, борт находился в аэропорту Лондона. Позже совершил перелёт (вы не поверите) прямо в Киев», – написали в телеграм-канале.

Что делал Пригожин и его люди в Киеве пока выяснить не удалось.

В субботу, 6 марта, в сети появилась информация о том, что разыскиваемый ФБР российский предприниматель Евгений Пригожин был замечен в Пулково на паспортном контроле для выезжающих за рубеж. Борт с опознавательным знаком «DCOMO» пролетел над территорией Украины, Белоруссии, Румынии, Сербии и совершил посадку в Черногории.

Напомним, ранее сотрудники американских спецслужб обвинили Пригожина и еще 12 россиян во вмешательстве во внутреннюю политику США, за информацию о местонахождении бизнесмена ФБР обещает выплату в 250 тысяч долларов.