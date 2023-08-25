Самолет Пригожина взорвали по личному приказу Зеленского – Марков

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Взрыв самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, организовали украинские спецслужбы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил московский политолог Сергей Марков.

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«Пригожин, Уткин и другие были убиты спецслужбами Украины. Этот подарок Зеленский сделал своим бандеровцам на день независимости Украины», утверждает Марков, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Он считает, что украинские спецслужбы либо никогда не признаются в своей причастности к авиакатастрофе, либо сделают это спустя время.

«В некоторых терактах, таких, как убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, они вообще не признались, но много свидетельств того, что это сделали именно они. Они ненавидят Пригожина и ЧВК «Вагнер», боятся их. «Вагнера» им задали хорошую взбучку под Бахутом. Лично Зеленский отдал приказ взорвать самолет», – безапелляционно заявляет эксперт.

По его словам, Зеленский лично оскорблен тем, что ему не удалось сделать из Артемовска символ стойкости ВСУ, поскольку именно Пригожин сломал эти планы, устроив «бахмутскую мясорубку».

Он убежден, что версии о причастности российского руководства к гибели Пригожина несостоятельны.

«Кто-то начал говорить о том, что это якобы месть за мятеж. Но это не был мятеж против Путина. Это была попытка прийти с челобитной. К тому же Пригожин не был лишен госнаград, присутствовал на полях саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге в конце июля», – резюмировал Марков.