Самолет страны – члена НАТО вторгся в воздушное пространство Белоруссии

08.02.2022  17:24 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Латвия, Политика


Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу сегодня утром.

Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу сегодня утром. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает...

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«Легкомоторный самолет АН-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию», – говорится в сообщении.

Это не первый случай нарушения воздушного пространства Белоруссии. Так, 4 декабря 2021 года украинский вертолет залетел на территорию страны в районе пункта пропуска Новая Рудня, а 24 января текущего года зафиксирован факт нарушения границы в районе д. Хмелище Малоритского района украинским беспилотным летательным аппаратом.

«Режимам в соседних с нами странах на Западе и Юге очень нужен казус белли и «маленькая победоносная война», на худой рижский конец и новый повод для санкций сгодится. Нужно же как-то оправдываться за экономическую и транзитную деградацию перед своим обществом и НАТО-вскими «патронами». Вот и летают.

Перефразируя Президента Беларуси: «Одни (в Вильнюсе) —допрыгаются, вторые и третьи (в Риге и Киеве) — долетаются», – прокомментировал интервью в своем телеграм-канале редседатель Белорусского союза журналистов. Андрей Кривошеев.

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