Самолет ВСУ сбит в небе над Киевской областью

24.02.2022  15:11 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Украина
Новости Украины

Между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района Киевской области потерпел крушение украинский военно-транспортный самолет.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района Киевской области потерпел крушение украинский военно-транспортный самолет....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По данным ведомства, в результате погибли пятеро из 14-ти находившихся на борту человек.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что самолет был сбит в результате воздушного боя с истребителями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть