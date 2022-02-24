Самолет ВСУ сбит в небе над Киевской областью
24.02.2022 15:11 (Мск), Киев
Между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района Киевской области потерпел крушение украинский военно-транспортный самолет.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
По данным ведомства, в результате погибли пятеро из 14-ти находившихся на борту человек.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что самолет был сбит в результате воздушного боя с истребителями.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.