Самолет ВСУ сбит в небе над Киевской областью

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Новости Украины

Между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района Киевской области потерпел крушение украинский военно-транспортный самолет.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным ведомства, в результате погибли пятеро из 14-ти находившихся на борту человек.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что самолет был сбит в результате воздушного боя с истребителями.