Самолетов для Украины нет и не будет – экс-советник Кучмы

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Последнее заседание «Рамштайна» показало, что американцы не собираются ухудшать отношения с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самолётов нет и не будет. На этом «Рамштайне» заявил Остин, что это дорогие самолёты, они ничего не дадут, F-16 и так далее, что московиты их сотни имеют четвёртого и пятого поколения и прочее, и прочее, что сколько там этих F-16 дадут, годы надо учить, околесицу нёс, но это его дело. Мели, Емеля, твой «Рамштайн». Никто ему не сумел оппонировать. А кто будет оппонировать? Членопианисты? Или ларёчники будут оппонировать, комедианты, специалисты по этим шарадам-ребусам будут оппонировать? Дожились до мышей и навозных жуков», – сокрушается политолог.

«То есть ничего давать не будут, про «Абрамсы» тоже молчат, про ракеты ATACMS тоже молчат. Сказали – не дадут, нельзя втянуть российских уродов, каких боится Америка, в войну втянуть третью мировую. Ну, Путину это только и надо», – возмущался Соскин.