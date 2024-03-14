Самолеты из Кишинева в Москву не будут летать никогда

Молдова восстановит авиасообщение с Россией только после передачи всех новых регионов, включая Крым, Украине.

Об этом министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К великому сожалению Россия на данный момент является страной-агрессором, и ее авиасообщение со многими странами прервано. В том числе, с Молдовой. Это, конечно, создает трудности для многих граждан, но тот ужас, который творит Россия в Украине – это лишь малая часть тех мер, которые были приняты.

Хочется верить, что в ближайшее время наступит мир и появится возможность летать, но для этого Украина должна иметь контроль над своими территориями, иметь свой суверенитет, и российская агрессия должна закончиться, а территории, который признаны международным сообществом, должны остаться за Украиной», – сказал Попшой.