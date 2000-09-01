Самолеты Mirage 2000-9 ВВС ОАЭ нанесли удар по авиабазе Аль-Ватыя в Ливии

07.07.2020, Триполи, Иван Добровольский

Неизвестные истребители в начале недели нанесли удар по авиабазе Аль-Ватыя в Ливии. Все чаще звучит версия, что они принадлежат Военно-воздушным силам (ВВС) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По сообщениям СМИ, в результате атаки были уничтожены три ЗРК MIM-23 Hawk, а также украинские средства РЭБ и РЛС.

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По данным турецких СМИ, атака была организована ВВС ОАЭ с помощью истребителей Mirage 2000-9. Они поднялись в воздух с аэродромов Египта.

Достоверно о том, кто осуществил атаку, неизвестно. Однако против версии о том, что это сделали силы Ливийской национальной армии (ЛНА), говорит то, что у ливийских войск нет на вооружении подходящих самолетов для подобного нападения.

Кроме того, фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар почти сразу после удара мог посещать Абу-Даби. Такие данные содеражатся в опубликованной в соцсетях карте передвижения гражданского лайнера.