Самолеты Украине дадут под совместное с Польшей новое весеннее наступление – Киселёв

Самолеты Украине дадут, но применять их она начнет ближе к весне, когда вновь активизируются военные действия. И удары будут наносится и по новым территориям, и по Крыму, и по приграничным областям.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, передача любых видов вооружения, в том числе самолетов, является очень опасным. И обещание, которое недавно Зеленский получил в Нидерландах, будет исполнено – самолеты они им дадут. Мы об этом говорили еще в прошлом году – и о танках, и о самолетах, и о том, что первоначально не будет Америка напрямую давать оружие, а только через третьи страны, которые они посчитают нужным. Ведь это действительно большой самолет, который выпускался большим тиражом, с первого по четвертое поколение с разной оснащенностью и разными вооружениями, дополнительными ракетами и снаряжением для ведения боевых действий в тех или иных условиях», – подчеркнул он.

«Что мы думаем по поводу этих самолётов? Безусловно, эти самолёты нужны для киевского режима, чтобы подымать ракеты Storm Shadow и им подобные, которые будет давать Запад, чтобы наносить удары по новым территориям российским, безусловно, по Крыму, и не исключает возможности попробовать бить по всей нашей территории Российской Федерации», – считает Киселёв.

По его оценке, решение принято кураторами Украины в Вашингтоне исходя из реальной картины положения на фронте.

«Это, прежде всего, решение Америки. Америка прекрасно понимает, что контрнаступление не удалось – и по сегодняшний день, просто, колоссальные потери на всех фронтах, проваливается Купянск, и в ближайшее время Купянск они не удержат, и придется сдать. И заявление Арестовича, что пора вывозить из Харькова и Харьковской области все высшие учебные заведения, говорит о том, что Харьков точно так же перейдет под наш контроль. Безусловно, Америка анализирует это, и в панике, что же делать, отправляет Зеленского в Европу, тем самым оказывать давление и вызывать раздражение для России. На границе с Белоруссией сейчас концентрируются большие соединения польской армии. Для чего это делается? И заявляют о том, что они готовы к применению оружия по защите конституционного строя непосредственно Украины в отношении Беларуси, якобы Беларусь провоцирует. Конечно, они будут стремиться к тому, чтобы провокация состоялась», – уверен военный.

Он добавил, что, по всей вероятности, Америка хочет конфликт на какое-то время заморозить. Возможно, на осень-зиму, чтобы подготовить ВСУ, дать им технику, дать им еще самолеты и, таким образом, все свои действия – с весенней распутицей.

«И шантаж этот необходим для того, чтобы Америка начала требовать по своим договорам некие, так сказать, реваншистские, может быть, предложения – или действие, которое необходимо для решения вопросов в пользу Америки. Поэтому им нужна сегодня Польша, нужна Прибалтика, им нужна Румыния. И второй вариант – это то, что фронт валится. Возможно наше наступление, как они понимают и как они думают. И Польша захочет аннексировать часть Украины и создать еще один патологический такой возможный конфликт и разжечь его с Белоруссией, на которую у них очень большие притязания. Причем политическое давление точно так же сейчас на Беларусь идет. У них же в Польше сидит Тихановская, которая пытается стать новым президентом Беларуси, ездит по Польше, ездит в Германию, по Прибалтике, рассказывает, что она новый президент. Поэтому ситуация с самолетами – это начало нового витка конфликта именно на западных границах Российской Федерации, и Россия предупредила Запад о том, что любые поползновения в отношении Беларуси получат симметричный ответ точно так же, как и в отношении Российской Федерации», – заключил Киселёв.