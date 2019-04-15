Самолёт Порошенко сорвался в пике

15.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Государственным служащим, сотрудникам силовых органов Украины, следует саботировать преступные указы Петра Порошенко, которые тот будет издавать в последние дни своего президентства.

Об этом говорится в заявлении экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я обращаюсь ко всем государственным чиновникам разного уровня. Также я обращаюсь ко всему депутатскому корпусу всех уровней Украины – бегите от Порошенко, пока еще не поздно! Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше будет для вас.

Не выполняйте его приступные приказы и распоряжения. Как я ранее писал, заокеанские партнеры попользуются и потом выкинут. Не хочу грубо говорить, но Пеця сегодня и есть тот использованный «гумовий нацюцюрник», что в переводе означает «резиновый презерватив». Уверен, что после 21 апреля мы еще узнаем, какие преступления он совершил.

Даже если заокеанские партнеры его прикроют и разрешат ему пойти на парламентские выборы, то мы все равно будем видеть, как его бывшие коллеги будут выкидывать компроматы против него же.

И когда вы узнаете правду, что этот мерзкий человек творил против собственного народа, вы будете просто в ужасе. Вот и делайте из этого выводы. А солдатам, офицерам, генералам я уже предлагаю с сегодняшнего дня не выполнять любые команды этого шоколадного, кровавого кондитера. Так что саботируйте его НАКАЗИ, в переводе ПРИКАЗЫ!!!

Кровавый самолет Порошенко пошел в пике! 21 апреля мы увидим сбитого летчика без парашюта», – говорится в заявлении Журавко.