Самолёт Пригожина разбился. Всё руководство ЧВК «Вагнера» могло погибнуть

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Частный самолет Embraer Legacy, принадлежащий руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области. На борту находились 10 человек, в том числе 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Росавиация сообщила, что среди пассажиров разбившегося самолета значился Евгений Пригожин. Военкор Владимир Разин сообщил, что на борту также находился заместитель Пригожина Дмитрий Уткин, которого называли «военным мозгом» ЧВК. Однако официального подтверждения их гибели пока еще нет – есть шанс, что Уткин и Пригожин летели на втором частном самолёте, который сегодня также вылетал из Москвы.

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Очевидцы сняли момент падения самолета. Сейчас выдвигаются две версии – теракт на борту или удар ракетой. В пользу последней гипотезы говорит то, что перед крушением самолёта очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы.

«Убийство Пригожина и Уткина, создателей ЧВК Вагнер, наверняка теракт Украины к дню независимости Украины завтра. Всё враги России ликуют уже сегодня. И убийство Пригожина это главное достижение Украины в этом году», – считает политолог Сергей Марков.

«Это теракт в российском небе. Он должен быть расследован. Виновные должны ответить», – пишет депутат Госдумы Евгений Попов.

«Я больше теперь ничему не удивляюсь. Осталось лишь уточнить: чья именно эта операция в конечном итоге? Накануне дня независимости Украины», – написал военный эксперт Игорь Коротченко.

Эту версию поспешил подтвердить украинский политолог Юрий Романенко.

«Слава украинским дронам!», – написал он.

А вот политолог Дмитрий Фетисов вообще связывает ЧП не с Украиной, а Африкой.

«Похоже, что «большая игра» за Африку будет гораздо ожесточеннее чем прогнозировалось ранее», – написал он.

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова напоминает, что ЧП с самолетом произошло ровно спустя два месяца после попытки июньского мятежа «вагнеровцев».

Чиновник из российской администрации Херсонской области Михаил Шпир открыто написал в своем телеграм-канале о возможности устранения Пригожина.

«Было очевидно, что лысой бульдожке, посмевшей открыть пасть на Президента, ничего не забудут. Чувствовать нужно свою страну и не повторять украинских ошибок. Кто не понимает простых истин византийской политики — быстро превращается в компост», – считает Шпир.

Военкор Первого канала Ирина Кусенкова напоминает, что в результате июньского мятежа погибли российские летчики.

«Вспомнила фразу Пригожина, когда он захватил наш штаб в Ростове относительно сбитого его придурками нашего ИЛ-22: «А дурак ПВОшник сбивал всё подряд»… Карма?».

Впрочем, некоторые российские либералы припомнили, что Пригожин уже объявлялся погибшим после падения самолета 13 октября 2019 года в Конго.

«Моя чуйка — рано хороним. Хотя если на борту он все же был, то все стабильно в королевстве. В случайную смерть не поверю, скорее, что разуверились в «новичке», – вангует скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

«Но и для того, чтобы скрыться навсегда, взяв один из многочисленных запасных паспортов, сгоревший самолёт – тоже подходящий повод. Ворон костей не соберёт, концы в пепел, след простыл. Quel roman que ma vie!», – пишет политолог-иноагент Екатерина Шульман.

Ее мнение разделяет экономист Александр Дудчак

«Думаю, что сам Евгений Пригожин устал от разборок и поддерживает мнение Росавиации, чтоб его уже больше не трогали. Будет тихо вести свой бизнес. Но в любом случае, кто-то сделал очень ценный подарок Украине ко дню несалежности, вот там радуются…», – пишет он.

«Вне зависимости от того, жив Пригожин или нет, свои выводы потенциальные новые мятежники сделают. И нет, это не значит, что мятежников более не будет», – считает национал-демократ и советолог Егор Ершов.

«Что теперь будет с “Вагнером”? Этот вопрос волнует многих. Не исключено, что останется под рукой Александра Лукашенко. Не исключено и многое другое, включая африканские миссии, но чтобы рассуждать об этом другом – не хватает данных. А что исключено? Политическое влияние негосударственной силовой структуры. Этого точно больше не будет», – резюмирует уральский политолог Андрей Перла.