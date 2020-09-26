«Могли бы бомбить Донбасс»: Разбился самолёт ВВС Украины, 25 погибших

26.09.2020, Киев, Михаил Рябов

Самолёт ВВС Украины Ан-26 потерпел крушение возле города Чугуев Харьковской области при заходе на посадку на расстоянии приблизительно 2 км от аэропорта.

По предварительным данным, борт совершал учебный полет с 28 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Как сообщает официальный сайт президента Украины, в результате падения самолета возник пожар.

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МЧС уточнило, что на борту оказалось на одного человека меньше, чем изначально заявили власти – один из курсантов не был допущен к полету. Сообщается об обнаружении 25 погибших, еще два человека выжили, у них тяжелые ожоги. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ двигателя.

«Все рассказы про «боеспособность армии» и «современную технику» – наглая брехня. Не может нормально летать самолет 40-летнего возраста. Особенно гадко шесть лет слушать циничный пиар по всем каналам про техническое обеспечение ВСУ, когда даже простые патроны так и не начали изготавливать (поскольку на этом не украдешь). Кровь погибших на руках мародеров, что продают в армию поддельны бронежилеты, «минометы Пашинского» из водопроводных труб за бешеные деньги, которые постоянно разрываются, доводят военных до того, что приходится летать на металлоломе», – возмущается в своем блоге экс-командир нацбата АТО «Крым» Станислав Краснов.

Интересно, что основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий назвал катастрофу «трагедией для армии и всей Украины» – очевидно, что погибшие курсанты готовились для Вооруженных сил, чьим главным врагом, согласно официальной доктрине Киева, определена Россия.

«Надо же. Могли бы бомбить Донбасс, а оно вон как получилось. Учения НАТОвские, кстати», – отмечает бывший участник Русской весны в Харькове экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

Тем не менее, от лица российской Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина уже опубликованы соболезнования погибшим. «Влюбленные в небо, сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», – говорится в заявлении.

«Что я могу сказать по этому поводу. Ну ладно Маргарита Симонян соболезнует гибели солдатиков страны, с которой мы находимся в состоянии войны. Неважно, объявленной или нет. Нам богему из московских гостиных никогда не понять. Они живут в своем розовом мире. Но вот когда начальник Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гагарина, аж целый генерал-полковник Вооруженных сил Российской Федерации Геннадий Зибров начинает соболезновать гибели солдатиков той страны, которая проводит против наших Российских военнослужащих боевые операции, похищает их, убивает их, а он пускает скупую мужскую слезу по разбившемся личинкам пилотов укровермахта. Уж извините, но я этого понять не могу. Вы им, бандеровским воякам, в следующий раз пожелайте еще успешных стрельб по мирному населению Донбасса или метко запустить крылатую ракету «Нептун» по штабу ЧФ в Севастополе», – изумляется военный эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.