Самонадеянность Запада привела к тому, что договариваться с Россией будет уже не Киев – Карасёв

Запад обманулся, надеясь, что санкции и накачка Украины оружием приведут к краху России. В итоге вместо прекращения войны и заключения «Стамбульских договоренностей» получили войну, и теперь Россия будет договариваться о судьбе Украины уже без участия представителей Киева.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это пагубная самонадеянность была, что мы экономическими санкциями Россию поставим на колени, военная победа – буквально дело полугода. Мы вам дадим советские танки со складов, мы вам дадим снаряды, «Хаймерсы» еще дадим, в крайнем случае, и вы в 22-м году победите Россию. Ну это же пагубная самонадеянность была. Мы же уже выходили из войны в стамбульском варианте. Запад же не дал этой сепаратной сделки, а теперь вопрос – Путин уже предлагает сепаратную сделку вне Украины, без Украины – с Западом. Хотя в марте 22-го года была сепаратная сделка Украины и России. Это же важный нюанс сегодня – пагубная самонадеянность Запада привела к тому, что они не готовы ни к чему. Если бы они были менее самонадеянны, они бы вместе с решением о военных действиях с Россией после отказа от «Стамбульской сделки» начали срочно запускать свой ВПК, чего они не сделали», – отметил он.

«А почему они не сделали этого и только сейчас думают, а что же дальше делать, как его запускать, в каких формах и так далее? А потому что они думали, что сокрушат Россию на раз, экономическим и военным путем. И весь уклад, и политический режим Путина почти приговорен, это все дело полугода и Россия распадется на несколько частей», – сетовал Карасев.