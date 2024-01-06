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Трагедия в Сочельник в занятом ВСУ городе Красноармейск на Донбассе (переименован майданщиками в Покровск). Украинские власти заявляют о российском ударе ракетами С-300 и множестве жертв, в числе которых дети.

Однако российские источники сообщают о самообстреле (оккупированные города ДНР бандеровцам не жалко – там нелояльное население) – с целью отвлечь общественное внимание от убийства детей перед новым годом в Белгороде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава киевского террористического режима Владимир Зеленский оперативно записал видеообращение, где заявил о гибели более десяти человек, среди которых – дети. Он пригрозил, что Россия будет «всегда чувствовать, что ни один из таких ударов не пройдет без последствий» для неё.

Однако отслеживающий военную активность в зоне СВО канал «Треугольник» настаивает, что имела место инсценировка – самообстрел контролируемой ВСУ территории.

«Прилёт» по Красноармейску по времени совпал с сообщениями о пусках ракет с трёх самолётов в районе Краматорска/Дружковки. Почти одновременно, по информации канала, одну ракету сбила российская ПВО в районе Макеевки, другую в Азовском районе.

«Твари. Тут же клоун президент вышел со своим обращением. Провокация нацелена на снижение международного резонанса от террористической атаки на Белгород», – комментируют авторы канала.

Бывшая киевлянка, а ныне российская журналистка Светлана Пикта уверена, что Зеленский пытается раздуть из удара по Красноармейску «вторую Бучу».

«Погибших никто не показывает, но говорят, что они есть, из доказательств – только скрины комментариев, то есть надо верить на слово», – отмечает Пикта.

«Зеленский пытается раздуть из удара по Покровску . Погибших никто не показывает, но говорят, что они есть, из доказательств – только скрины комментариев, то есть надо верить на слово», – отмечает Пикта.

Донецкая журналистка Евгения Мартынова не исключает, что мирные жители погибли в результате неудачной работы украинской ПВО.

«У нашем оккупированном Красноармейске сегодня хохлы сбивали ракету. В итоге остатки рухнули на жилой дом, как обычно. 11 жертв, есть дети… Если работает ПВО, то летящий объект не аннигилируется в небе, он падает. Если где-то в поле, то хорошо, если над городом – плохо. Иногда ПВО не успевает перехватить, да. Это к слову о том, ПВО или прилет – это не взаимоисключающие, а прямо связанные понятия же… К счастью у нас, тьфу-тьфу-тьфу, качественно сбивают: летит чуть не каждые десять минут, падает где-то далеко», – пишет Мартынова, объясняя сегодняшнюю обстановку в столице ДНР, где целый день слышно звуки работы ПВО.