Самопогром, руина и потеря государства: в Киеве прогнозы все мрачнее

Государственная политика Украины с начала СВО характеризуется как самоуничтожение.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 22-го года, для меня абсолютно, скажем так, за гранью добра и зла эта гуманитарная информационная политика, которая проводится в стране. И, ну, если так одним словом, один мой хороший знакомый обозначил как самопогром. Вот этот самопогром, он продолжается. И, к сожалению, я не раз говорил о том, что-то, что делает ТЦК, оно ведет к таким инцидентам.

Но, знаете, вот этот самопогром может закончиться руиной для государства. И те, кто любит к месту и не к месту упоминать огонь Холодного Яра, забывают о том, что в огне Холодного Яра сгорела украинская государственность 100 лет тому назад. Что когда атаманщина, гайдаматчина… это не лучшие, скажем, это очень проблемные моменты для дальнейшего существования государства», – заявил Золотарев.