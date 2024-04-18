Саморазоблачение премьера Молдовы: Я румын и жду румынскую армию

Алексей Логофет.  
18.04.2024 12:56
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 631
 
Дзен, Молдова, НАТО, Политика, Румыния


Власти Молдовы отказываются от своей национальной идентичности. Такой вывод следует из интервью премьер-министр Молдовы Дорина Речана телеканалу TVR-Moldova.

«Я румын и мой язык румынский» – заявил он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Власти Молдовы отказываются от своей национальной идентичности. Такой вывод следует из интервью премьер-министр Молдовы...

Ранее представители политического класса Молдовы, в частности, мэр Кишинёва Ион Чебан, хоть и называли свой язык румынским, но настаивали, что являются молдаванами.


Кроме того, глава молдавского правительства, считающий себя румыном, одобрил закон, принятый парламентом, который позволяет интервенцию румынской армии в другие страны для защиты румынских граждан.

«Я рад что в конце концов многие страны ЕС, включая Румынию, осознали разные угрозы безопасности и усиливают свои возможности в этой сфере», – заявил Речан.

Таким образом, глава исполнительной власти в Молдове фактически пригласил Румынию ввести свои войска на территорию своей страны. В последний раз подобный предательский шаг совершил в 1918 году высший орган Молдавской республики «Сфатул цэрий».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть