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Власти Молдовы отказываются от своей национальной идентичности. Такой вывод следует из интервью премьер-министр Молдовы Дорина Речана телеканалу TVR-Moldova.

«Я румын и мой язык румынский» – заявил он.

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Ранее представители политического класса Молдовы, в частности, мэр Кишинёва Ион Чебан, хоть и называли свой язык румынским, но настаивали, что являются молдаванами.

Кроме того, глава молдавского правительства, считающий себя румыном, одобрил закон, принятый парламентом, который позволяет интервенцию румынской армии в другие страны для защиты румынских граждан.

«Я рад что в конце концов многие страны ЕС, включая Румынию, осознали разные угрозы безопасности и усиливают свои возможности в этой сфере», – заявил Речан.

Таким образом, глава исполнительной власти в Молдове фактически пригласил Румынию ввести свои войска на территорию своей страны. В последний раз подобный предательский шаг совершил в 1918 году высший орган Молдавской республики «Сфатул цэрий».