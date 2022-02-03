Саморазоблачение «пророссийского» оппозиционера в Одессе: Зачем враги, когда есть такие друзья?

Новости Украины

Когда люди высмеивают отряды теробороны, которые второпях сколачивают на Украине, сравнивая их с бандами из «Свадьбы в Малиновке», надо понимать, что это только одна сторона медали. Но есть и вторая.

«Уся тутешня сволота, гидь людська — поліцайня, повіялася в банди бандерівські», как писал Владимир Яворивский (в советские времена — пламенный ленинец, а в незалежные — клятый националист). Но про «гидь людську» он верно сказал — она и составляет тероборону.

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Это и есть обратная сторона медали: учитывая, что понятие «оккупант» в анамнезе больного несуществующее, мнимое, то горя от «сволоты» хлебнут простые русские люди. И вы еще вспомните мои слова, когда в скором времени какой-нибудь очередной «языковой конфликт» закончится уже не доносом в мовную рейхсканцелярию, а расстрелом. А уж 9 Мая, с традиционным возложением цветов, и подавно — массовым расстрелом. Потому что патриоты «оборониться» вздумают.

Но теперь к сути. Говоря политкорректно, наивный избиратель (а не политкорректно — тупой) ищет от происходящего беспредела защиты. Не там ищет, но тем не менее: в бомбоубежищах, скупке соли и гречки, просмотре трансляций из Верховной Рады и в речах оппозиционных политиков. Таких, как нардеп от ОПЗЖ одессит Николай Скорик, например, которого нацики и эти, наивные, именуют «пророссийским политиком».

И вот смотрите как он свою паству обнадежил.

«Одесса выходит на авансцену. Как раз будет, чем похвастаться: отряд теробороны практически сформирован и вооружен. Море с Сочи одно, но у нас конечно роднее, у нас даже лыжи в Березовке есть. Так что мы тоже не лыком шиты. Если без шуток: а вдруг? Мне будет приятно за родной город, что он помог вернуть мир. А то с утра до вечера: Минск, Минск, Минск. При всем уважении к белорусской столице. Одесса!», – написал Скорик в соцсети.

Немного путано, согласитесь. Вернее, для обычного, особенно вечернего поста, сойдет, однако не по-депутатски. И только одна мысль яснее ясной — хорошо, что отряды отребья сформированы и вооружены. На, получи, «адекватник»! Умойся! Вдохновись очередным соцопросом на тему, сколько вас таких же, готовых опять проголосовать за «пророссийского» Скорика. Любителя цветы на 9 Мая возлагать (под чутким присмотром личной охраны) и фотографироваться с ветеранами.

А ведь я вас предупреждала, в том числе и во время последних мэрских выборов, что «пророссийские» политики не торчат в телевизоре, бесконечно гундося, что «Крым наш» и «Защитим суверенитет Украины». Что «пророссийские» политики не называют себя нарочито «Мыкола» на агитационных билбордах, а проиграв выборы, не визжат, что у выигравшего оппонента «российский паспорт», поэтому «Ату его, ату!».

…Между тем, активисты этой самой теробороны (они, напомню, вооружены) уже в открытую призывают в соцсетях «покончить со всей ватой». И с вами в том числе, избиратели потешных оппозиционеров и Скорика. Только его, в отличие от вас, не тронут — он же Мыкола.