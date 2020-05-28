«Самослив!» – Бородай снова набросился на Стрелкова за интервью Гордону

28.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Слова бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина, сказанные им в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, могут существенно навредить не только ему, но и ряду российских граждан и самой Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Гиркин позволил Гордону допросить его и признался в совершении военных преступлений.

«Это самослив. Причем, это не только самослив, он называет какие-то фамилии, называет каких-то людей, он делает это крайне и весьма некорректно. Более того, те признания, которые он сделал Гордону, простите, эти признания могут быть и будут, к сожалению, это допускает и украинское, и западное законодательство, действительно будут использованы против Гиркина.

Но, к сожалению, не только против Гиркина, но и против России в судебных процессах. В частности, в том процессе, который сейчас идет в Нидерландах. Это очевидно, он действительно дал себя допросить…

Он просто допросил Гиркина. И Гиркин ему самым странным образом во многом сознался. То есть, те слова, которые он произнес, некоторые из них могут быть интерпретированы как признание в убийствах мирных жителей, то бишь в военных и уголовных преступлениях», – заявил Бородай.

Напомним, интервью Гордона со Стрелковым вызвало широкий резонанс на Украине. В день трансляции под его офисом собралась акция протеста националистов, а сам Гордон заявил, что брал интервью в сотрудничестве со спецслужбами, и запись уже отправилась в Гаагу.