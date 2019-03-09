Самостийная Белоруссия неизбежно превратится во вторую Украину

09.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Белоруссия рискует повторить судьбу Украины, если не будет продолжать сближение с Россией в рамках подписанных договоренностей по созданию Союзного государства.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «День ТВ» высказал заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О российско-белорусских отношениях можно говорить в двух планах. Если брать статику, то можно сказать, что все хорошо, Союзное государство, при всех недостатках, самая продвинутая форма интеграции на постсоветском пространстве. Тот же Евразийский экономический союз еще близко не подошел к тому, что есть в рамках Союзного государства. Да, есть торговые войны, но между кем их нет.

Но есть другой подход. Если посмотреть на это все не с точки зрения статики, а в динамике, то, к сожалению, сейчас события развиваются так, что если ничего не изменить, и Союзное государство в нынешнем формате оставить, то через определенное количество лет в Белоруссии будет все то же самое, что сейчас на Украине. Процесс идет именно в ту же сторону.

Независимая Белоруссия неизбежно постепенно будет превращаться в «Антироссию», точно так же, как превратилась Украина», – резюмировал эксперт.

Напомним, что договор 1999 года о создании Союзного государства предусматривал, что в перспективе у Белоруссии и РФ должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а также единый парламент.

Среди пунктов соглашения было и «проведение согласованной внешней политики» – эти обязательства Минск не выполняет, например, отказываясь признавать Крым, Южную Осетию и Абхазию.