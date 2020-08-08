Самостийники мечтали о танках США на Крещатике с первого дня «незалежности» – Погребинский

08.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты ненавидят Крым и Донбасс, потому что жители этих территорий не разделяют их стремления превратить страну в «большую Словакию» без промышленности, но с сельским хозяйством и американскими военными базами.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть Украины не хочет Донбасс, Запад Украины, люди из так называемой украинской национальной интеллигенции не хотят. Я помню, ещё несколько лет назад Андрухович (украинский писатель Юрий Андрухович – ред.) писал о том, что не нужен никакой Крым, ни Донбасс, потому что «это люди, которые будут висеть гирями на наших ногах» – которые движутся прямым путём в Европу и так далее, к светлому будущему. «Авторитетный человек»!

Так что есть что-то в этом, что не хотят. Потому что там живут люди с другой концептуальной установкой, для них нет вопроса, когда и как отмечать День Победы – 9 мая или 8-го мая скорбеть. У них есть ответ на этот вопрос. Равно как ответ на вопрос, должен ли русский язык быть вторым государственным – конечно, они считают, что должен. А большая часть Украины говорят – нет, поэтому они не хотят», – заявил Погребинский.

«Эти оппоненты Донбасса, не хотят Донбасса, хотят, чтобы Украина стала без промышленности, с сельским хозяйством – такая, я бы сказал, большая Словакия, без претензий, но зато здесь бы стояли американские военные базы и так далее», – добавил политолог.

«Я случайно вспомнил, когда я был депутатом горсовета в 1990-1991 году, мы приятельствовали с одной женщиной, тоже депутатом. Её муж – один из лидеров националистического лагеря. Это было такое время, когда люди антикоммунистического склада, как я, либерально настроенные, и националисты были в одном лагере как-бы против коммунистов. И мы как-то шли по Крещатику, и он сказал: «У нас никогда не будет настоящего государства до тех пор, пока тут, на Крещатике, не будут стоять американские танки», – напомнил Михаил Погребинский.