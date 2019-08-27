Самостийность убивает: «Нас всё меньше и меньше»

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

За 28 лет независимости Украина потеряла порядка 20-ти миллионов населения. Об этом в эфире киевского телеканала «Наш» заявил украинский журналист Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За границей у нас сколько миллионов украинцев находятся? Я слышал разные цифры – от четырех до девяти миллионов, выехавших на заработки легально и нелегально.

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Во время правления Петра Порошенко в Украине принципиально не проводилась перепись населения. И, я думаю, что нас далеко уже не 40 миллионов, и даже не 38 миллионов. Я думаю, от силы сейчас в Украине живут на постоянно основе, ну, миллионов 30-ть граждан.

Из них внутри населения мы имеем очень плохую тенденцию – постоянно растет средний возраст украинцев», – заявил Лямец.

«Проще говоря, Украина стареет, происходит депопуляция. Рождается в два раза меньше, чем вымирает. Нас все меньше и меньше», – добавил экономический эксперт Виктор Скаршевский.