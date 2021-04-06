Самоубийства обкуренных ВСУшников давно стали массовым явлением – украинский эксперт

06.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Самоубийства украинских солдат приобрели массовый характер в ВСУ. Случаи, о которых узнала вся Украина, стали достоянием гласности только потому, что попали в соцсети.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, недавний самострел 20-летнего Алексея Саенко в селе Золотой Колодец Донецкой области – это «недоработка Генштаба», которая стала нормой в армии.

«Сейчас седьмой год войны, и подобные ситуации – это полный провал работы Генерального штаба, конкретно кадровиков, замполитов, сержантов. Это же один из случаев, которые массовые просто. Вот этот, он массовый, точнее, он стал известен, потому что он на видео и все увидели. А такие истории, они будничные. И с этим никто ничего не делает!

Все делают вид, что так и должно быть и этой проблемы нет. Действительно, скорее всего, дальнейшим выходом из этой ситуации будет очередной запрет мобильной связи, телефонов, каких-то три новых журнала учета работы с личным составом, какими-то группами риска, запрет применения наркотических средств и так далее», – предположил Чмут.

Напомним, самоубийство контрактника 43-й отдельной артиллерийской бригады Алексея Саенко попало на видео. До трагедии он с сослуживцами, вероятно, употребил наркотические вещества, после чего пустил очередь из автомата себе в голову. Накануне также стало известно о самоубийстве срочника из Николаева, который служил в погранвойсках в районе Ковеля на границе с Белоруссией.