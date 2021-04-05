Самоубийство Украины по приказу из Вашингтона состоится в ближайшее время – эксперты

05.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Никто не заинтересован в полномасштабных боевых действиях, однако наступление Украины на ЛДНР по приказу США будет самоубийством государства, сопровождаемым чудовищными жертвами со стороны ВСУ.

Об этом говорили представители республик Донбасса эфире телеканала «Россия 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жить семь лет в состоянии войны – это уже больше, чем Первая и Вторая мировая война вместе взятые. Поэтому людей можно понять, они очень устали, они не хотят никаких боевых действий, люди хотят мира. Думаю, что с той стороны на оккупированном Донбассе люди тоже хотят мира», – заявил председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Тем не менее, он выразил надежду, что полномасштабных боевых действий Украина не начнёт.

«Возможно, будут какие-то локальные обострения, возможно, будут провокации, как обычно это делает Украина. Но я надеюсь на то, что самоубийством Украина не хочет закончить своё существование, и полномасштабного наступления ожидать не стоит», – сказал донецкий депутат.

В свою очередь, бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко озвучил мнение, что рано или поздно украинское наступление состоится.

«В случае поступления команды из Вашингтона (а именно оттуда будет даваться команда, а не из Киева, наступать на республики Донбасса), они её выполнят. Да, там не всё хорошо в украинской армии, как бы этого хотелось и украинским, и американским военным начальникам. Но вместе с тем есть силы и средства для наступления на республики Донбасса.

Смогут ли они успешно выполнять? Это, как говорится, другой вопрос, риторический. То, что это приведет к огромным потерям среди личного состава вооруженных формирований Украины, это факт, и поэтому я думаю, его прекрасно осознают и западные кураторы, и Украина, о таких последствиях», – сказал он.

«Вместе с тем, их абсолютно ничего не остановит. Я прекрасно это уже осознаю, что если раньше мы еще предполагали, что будет ли наступление или не будет, то всё больше сейчас склоняюсь к мысли о том, что наступление неминуемо, а вопрос только во времени», – добавил Марочко.