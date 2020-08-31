Самоуспокоение или выученные уроки? В Госдуме обещают конец Беломайдану

31.08.2020, Москва, Владимир Гладков

В Белоруссии не будет повторения украинского майдана. Россия на этот раз не позволит произойти госперевороту. Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии никакого украинского сценария Майдана не будет. С одной стороны, там нет для этого предпосылок, а с другой – Путин уже дал понять, что он неприемлем для России, а значит, его точно не будет.

В Белоруссии, в отличие от Украины, нет олигархата, который был одной из главных сил свержения Януковича, который это дело профинансировал, организовал, имел свои СМИ, альтернативные государственным. То есть, олигархат в Белоруссии отсутствует, это очень важное отличие.

Другое, на мой взгляд, очень важное отличие заключается в том, что те некоммерческие организации, которые работают в Белоруссии, гораздо менее активны, чем были на Украине.

И не подготовлена «боевая» часть. Хотя начали активно – были нападения на ОМОН, но не было подготовленных боевиков типа «Азова», «Правого сектора». Этого нет. Если его и готовили, то плохо, слабо, и мало», – сказал Никонов.

Также парламентарий подчеркнул, что идеология национализма, навязываемая кукловодами протестов участникам манифестаций, чужда большинству населения (однако Никонов не пояснил, почему десятки тысяч человек не чураются выходить на митинги, которые проходят под бело-красными знаменами, использовавшимися гитлеровскими коллаборационистами).

«Белорусский национализм, если он и существует, то он довольно странный. Обычно цветные революции проходят под национальными знамёнами. Здесь мы столкнулись с феноменом цветной революции, которая проходит под знамёнами… чего? тут вопрос происхождения этого знамени. С одной стороны, это явно польские реминисценции. С другой стороны это Великое княжество Литовское. Для Белоруссии не самый счастливый период их истории, потому что в Великом княжестве Литовском была раса господ – польская, раса под господами – литовская, и раса рабов, которую представляло большинство белорусов. Странная реминисценция, не вызывающая какого-то общенационального единения.

Затем этот флаг, уже официально, появился уже после Октябрьской революции. Бело-красно-белый флаг был признан официальным флагом оккупированной Белоруссии сначала кайзеровской Германией, затем уже гитлеровской Германией. Поэтому какие-то сильные патриотические чувства это вряд ли может вызывать», – добавил Никонов.

«К тому же в Белоруссии всё-таки есть патриотизм свой, очень сильный. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны, борьба с фашизмом. Это всё действительно в крови живёт.

На Украине была ставка на Бандеру, и потомков, и так далее. Но в Белоруссии их нет, там ещё партизаны разобрались со своими бандеровцами. То есть такой профашистский национализм там просто отсутствует», – заверил депутат, забыв упомянуть о группах белорусских нацистов, воюющих в Донбассе на стороне Украины.