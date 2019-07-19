Самоуспокоение? В Минске уверяют, что Майдан невозможен

19.07.2019, Москва, Елена Острякова

Майдан невозможен в Белоруссии, поскольку здесь сильна президентская власть и нет олигархов, как на Украине.

Об этом в интервью youtube-каналу «Союз блогеров Украины» заявил белорусский эксперт Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это специфика украинского политикума. В Беларуси совершенно другая система. У нас нет олигархата, который может определять политику. Система выстроена как президентская вертикаль, и Лукашенко обладает всей полнотой власти.

У нас есть крупный бизнес, но он не настолько политически влиятелен, чтобы организовывать акции вроде Майдана. Хотя акции протеста городского креативного класса, конечно, существуют. Но в масштабах белорусского общества это не настолько социологически значимый элемент.

Процент прозападных белорусов я бы оценил не более 10-15%. И среди них всего 2-3% способно быть двигателями Майдана. Власть отвечает жесткими действиями силовиков. Здесь никто не церемонится с людьми, нацеленными на госпереворот, в отличии от Украины», – сказал Дзермант.

При этом он признал, что проблема транзита власти для Белоруссии существует, как и для других бывших советских республик.

«Я думаю, что у Беларуси будет своя модель. Это будет управляемый транзит. Самое важное – сохранение курса Лукашенко. Геополитической переориентации не будет. Очень многое завязано на союз с Россией. Разрушение этих связей будет означать катастрофу для Беларуси как для государства. Поэтому любая элита, которая придет после Лукашенко, если она разумна, будет вести ту же самую политику, расширяя некоторые контакты с Западом. После Лукашенко грядет некий коллективный Лукашенко 2.0», – сказал Дзермант.