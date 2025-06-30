Самоуверенные немцы глупейшим образом загубили «Мерседес»
Германия сама уничтожила свою автомобильную промышленность, когда решила уйти из России.
Об этом экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С потерей российского рынка немцы уничтожили свою автомобильную промышленность. Это факт. Я часто разговариваю с водителями-таксистами. Если вам нужна большая красивая машина, раньше вы могли заказать «мерседес». Но сегодня это нечто среднее между БМВ, «ауди» и «вольво». И это китайская разработка. Некоторые водители говорят: я скучаю по своему «мерседесу». А другие говорят: эта машина ничем не хуже, но стоит гораздо дешевле», – отметила Кнайсль.
Она считает, что автомобильный рынок лучше всего показывает степень изменений в России и в ЕС.
«Если немецкий автопром планирует вернуться, найдутся фанаты, которые скажут: я так рад, что теперь могу купить новую модель моего любимого «мерседеса». Но это уже невозможно, потому что соотношение цены, качества и эффективности меняется. Немцы теряют свои позиции как экспортного лидера, потому что автомобильная промышленность обеспечивала им это звание. Этого больше нет», – сказала Кнайсль.
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