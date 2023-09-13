Самовлюбленный Зеленский готов пожертвовать Украиной

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье «Зеленский провоцирует мировую войну» пишет изгнанный с Украины председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он напоминает, что в недавнем интервью CNN Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ «не будет счастливого конца», но, несмотря на такую перспективу, украинский президент отказывается от мирных переговоров.

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«Путин хочет захватить всю нашу страну, уничтожить все наши дома, убить нас», – оправдывается Зеленский.

Впрочем, Медведчук напоминает, что бомбардировок и любого другого массового уничтожения мирного населения Украины со стороны России за всю историю конфликта не было.

«Не было со стороны России и террора по отношению к украинским политикам и представителям власти. Откуда такие страхи у Зеленского? Страхи у Зеленского основываются не на действиях России, а на результатах его собственной политики. Всю ответственность за крушение своих планов Зеленский пытается спихнуть на Запад, который ему недостаточно помогает», – говорится в материале.

Впрочем, политик указывает, что, согласно исследованию Института социологии НАН Украины, положительные оценки украинской власти упали с 54% до 20%. Фонд «Демократические инициативы» фиксирует, что для украинцев коррупция при закупках для нужд армии является основной военной проблемой Украины (61,7%). По мнению 77,6% опрошенных, «президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, военных администрациях».

«То есть сами украинцы склонны обвинять в неудачах не Запад, а именно президента и его власть», – пишет Медведчук.

Приводя данные украинской социологи, он указывает, что в большинстве своем украинцы хотя видят свою страну такой, которая имеет бесплатную медицину и образование , не продает землю иностранцам, в которой государство отвечает за повышение доходов населения. Кроме того, они против (42%) и категорически против (33%) однополых браков. Хотят граждане Украины свободный рынок, демократию и свободу СМИ.

«Зеленский сам лично уничтожил свободу слова, демократию и законность, без которой свободный рынок просто невозможен. Все это он сделал еще до начала военных действий, и за это ему давно пора ответить перед украинским народом. Но его спасала роль «своего сукина сына» для Запада. Проблема для Запада – в том, что Зеленский давно уже не «свой сукин сын», а просто сукин сын, который вовлекает Запад в войну», – считает политик.

Автор приходит к выводу, что «Зеленский уже давно не со своим народом, избравшим его как президента мира».

«Сегодня он пытается командовать Западом, чтобы спрятаться от ответственности перед своим народом за разрушение страны, за предательство своих избирателей, за неумение управлять страной честно и эффективно. Зеленский наивно полагает заставить Запад воевать за его личные политические интересы, что невозможно в принципе. Но сегодня другого пути у него нет. Дальнейшая война приведет к окончательному уничтожению государственности Украины, а прекращение военных действий – к уничтожению режима Зеленского. Но президент Украины настолько самовлюблен, что готов пожертвовать не только государством, своим народом, который он обрек на смерти и лишения, но и народами Европы, которым он уже несет тотальную войну. И вопрос времени, когда это на Западе станет окончательно очевидным», – резюмирует Медведчук.