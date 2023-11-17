Самовольно захваченное Софией Ротару историческое здание в Ялте готово к конфискации

Здание бывших купален Роффе с порталом авторства знаменитого архитектора Николая Краснова, а ныне бутик-отель «Вилла София» поддерживающей украинских националистов народной артистки Украины, Молдавии и СССР Софии Ротару может попасть под национализацию так же, как квартира украинского президента Зеленского.

Если возникнет вопрос, Государственный совет Крыма примет такое решение, заверил глава парламента Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В Крыму продолжает работать антитеррористическая комиссия. До принятия конкретных решений ее деятельность не освещается. Если есть вопрос, касающийся национализации ее имущества, будем его решать. От того, что она владела у нас недвижимостью, крымчанкой она не стала. Она никогда не была солидарна с нами, не разделяла нашу позицию по многим важным и принципиальным для нас вопросам, только использовала Крым, когда ей это было выгодно», – отметил Константинов.

У Ротару два объекта недвижимости. Частный дом в поселке Никита, где певица жила вместе с семьей, поскольку страдала от туберкулеза, и памятник архитектуры «Купальни Роффе», где в советское время располагалась репетиционная база и студия звукозаписи ансамбля «Червона рута», солисткой которого была Ротару. В 90-е ей удалось оформить здание в собственность, и сделать в нем бутик-отель на 12 номеров. Хотя крымский парламент принимал решение о передаче имущества для создания музыкального продюсерского центра.

После референдума и вхождения Крыма в состав РФ Ротару выставила отель на продажу за 25 миллионов евро. Информации о сделке нет, но как юридическое лицо «Вилла София» перестала существовать. На украинском телевидении через ситуацию с имуществом известной певицы раскручивают идею о возвращении всего отнятого «оккупантами», как только ВСУ захватят Крым.

Как довод приводят информацию украинской чиновницы Тамилы Ташевой, которая занимает пост представительницы президента в несуществующей Автономной республике Крым, об изъятии у граждан 3 800 участков, которые обязательно будут возвращены владельцам. Видимо чиновница посчитала участки, изъятые под строительство трассы «Таврида», съездов с нее, прокладку нового газопровода и другие инфраструктурные проекты, по которым процедура предусматривает именно изъятие участков с выплатой компенсации, а не выкуп.

«Фактически все места реабилитации в Крыму перешли в формат госпиталя. Они ещё для этого используют школы, для этого у них военная машина работает на полную, это нужно понимать. Если есть приказ кормить, поить и разместить, то это будет сделано за счет туристического бизнеса», – сочиняет Ташева.

Юрист Наталья Войнова пугает – любые документы, которые на территории Крыма составлены незаконными формированиями, властью или лицами не имеют никакого значения. И если право собственности было получено по украинскому законодательству, оно остаётся. За утраченное имущество собственник получит компенсацию, но для этого нужно обратиться в правоохранительные органы за справкой, что имущество уничтожено. Видимо для этого крымчанам нужно будет выехать на Украину, раз крымские органы «оккупационной власти» силы не имеют.