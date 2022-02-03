Самозваный МаЗЕпа продолжает служить турецкому «султану», сдавая интересы Украины

Новости Украины

Для Зеленского визит Эрдогана в Киев, собственно, как и задруживание с ним, имеет судьбоносное значение. В силу того, что шестого украинского президента открыто сливают западные «партнёры», турецкий лидер – гарантия предоставления убежища, которое вскоре очень понадобится Зе.

По этой причине Зеленский будет играть в игру президента Турции по возрождению Османской империи, в противном случае отходного пути из «незалежной» у него не будет.

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Такое мнение в своей колонке для «ПолитНавигатора» высказал один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Турция, которая «не преследуют цели навредить России», будет делать всё возможное для провоцирования войны Украины против РФ, имея при этом ещё и финансовую выгоду. Зачем Турции нужна украино-российская война? Для того, чтобы забрать русский Крым, а ещё – те украинские территории, которые в XVIII веке входили в состав Османской империи и назывались Ханской Украиной.

В ходе визита Эрдогана на Украину, в интересах Турции с украинской стороной было заключено рамочное соглашение о строительстве завода по производству в «незалежной» турецких беспилотников «Байрактар». А пока завод остаётся только на бумаге, украинская сторона закупит у турецких «партнёров» новую партию ударных дронов, о чём сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Вообще Украина стала для Турции хорошим рынком сбыта. Только в прошлом году объём торговли в части оборонного сектора между двумя странами увеличился на 59%, достигнув 7,1 млрд. долларов. Кроме того, 2 февраля украинский Кабмин одобрил соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, а после встречи Эрдогана с Зеленским соответствующее соглашение о ЗСТ было подписано.

Таким образом, «незалежная» открывает свой рынок для турецкого импорта и закручивает гайки для отечественного производства. Для так называемой «жёлто-голубой аграрной империи» это станет окончательным уничтожением еле-дышащей экономики. Напомню, что переговоры о зоне свободной торговли с Турцией Украина вела больше 10 лет, и до недавнего времени вопрос не могли сдвинуть с мёртвой точки. Турция выставляла жёсткие ограничения по открытию своего рынка для украинского экспорта, при этом требуя от Украины резкого смягчения торговой политики, в том числе, – отмены экспортной пошлины на металлолом, который активно скупают турецкие металлурги.

Кроме того, турки активно включали в торги по ЗСТ поставки «незалежной» своего вооружения (в частности, ударных беспилотников «Байрактар»). Что касается продукции лёгкой промышленности, то средние ввозные пошлины на неё по условиям ЗСТ в Турции будут составлять порядка 10%. Украина взамен обязалась кратно сократить или вовсе обнулить ввозные пошлины на большую часть турецкого импорта. В целом, намечается укрепление тенденции, когда «незалежная» будет поставлять в Турцию сырьё, а взамен покупать готовую турецкую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Как видим, Зе идёт на все уступки Эрдогану, иными словами, вынужден плясать под турецкую дудку, потому что хочет в прямом смысле слова – остаться в живых и с награбленными за время президентства деньгами. Поступки Владимира Зеленского практически идентичны выходкам гетмана-изменника Ивана Мазепы, который после разгрома шведов русскими войсками в Полтавском сражении бежал в турецкую крепость Бендеры. Тогда Османская империя не выдала преступника Мазепу Петру I. На подобный сценарий рассчитывает и Зеленский: в обмен на сдачу интересов Украины Эрдоган не выдаст Зе Петру Порошенко и западным «партнёрам».

Есть ещё немаловажное сходство подлых поступков Мазепы и Зеленского – торговля людьми ради достижения своих коварных целей. Напомню, что в 1674 году Мазепа поехал с посольством от гетмана Правобережной Украины (находившегося под протекцией турецкого султана) в Крымское ханство и вёз султану 15 левобережных казаков в качестве невольников.

Такой вот должен был быть живой подарок. Несмотря на то, что Эрдоган – не султан, но очень хочет им стать, Зеленский подготовил для него аналогичный живой подарок – бывшего офицера турецкой армии Бозкир Нури Гохана. Так, 26 января турецкие спецслужбы похитили на территории Украины политического эмигранта и бывшего офицера турецкой армии Бозкир Нури Гохана. Вероятнее всего, эта спецоперация была санкционирована лично Эрдоганом, который договорился с Зе (или поставил ультиматум Зе) о выдаче беглого бывшего офицера.

Предавший царя Петра I, Мазепа был удостоен позорной награды – «ордена Иуды». «Орденом Иуды», выплавленным из осколков украинских снарядов, собранных волонтерами из ДНР, жители Донбасса «наградили» пятого украинского президента Порошенко. И такую же «награду» обязательно получит Зеленский. Как бы ни пытался Зе прогнуться под Эрдогана, это не поможет ему избежать наказания за все преступления против донбассовцев и жителей оставшейся части Украины.