Самусь: Украина готовит военный переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко

Украинский военный эксперт Михаил Самусь призвал белорусов к совершению терактов.

Об этом он заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусам нужно изменить подходы. Лучше не проявлять несогласие в социальных сетях, а перейти к практическим действиям. Действиям, которые будут разрушать инфраструктуру, разрушать способность лукашенковских чиновников, которые в регионах поддерживают этот режим… Пусть у них сгорят хаты. Украинцы обычно так делали. Они начали дергаться – их прибили. Когда лукашенковский режим не сможет функционировать. Как только будут сделаны такие первые шаги, будет создаваться психологическая готовность к более активному противодействию. А когда пойдет масса, никакой режим не выстоит», – сказал Самусь.

Он допустил, что украинская разведка готовит военный переворот в Белоруссии и убийство президента Александра Лукашенко.

«Есть такая функция у разведки украинских сил специальных операций – формирование движения сопротивления. Обычно речь идет про оккупированные территории, но думая, что братья- белорусы, которые воюют сейчас за Украину, мне кажется, уже сотрудничают с нашими силами специальных операций по подводу формирования движения сопротивления на территории Белоруссии для противодействия лукашенковскому режиму. И я уверен, что эту просьбу белорусских братьев ВСУ удовлетворят и интегрируют эти усилия и желания встретить первыми лукашенковские войска на территории Украины в общую систему обороны.

Как только лукашенковские войска перейдут эту границу, то силы специальных операций Украины помогут белорусам, которые захотят противостоять лукашенковскому режиму на территории Белоруссии, сформировать движение сопротивления. Украина поможет белорусам воевать против лукашенковского режима, который после перехода красной линии, то есть украинской границы, станет человеком, который не должен существовать. И Украина может его уничтожить, чтобы остановить агрессию. Здесь интересы будут совпадать», – рассуждал Самусь.